El TSE pide reforma que le dé autonomía financiera del GOES

Los magistrados y equipo técnico del Tribunal Supremo Electoral (TSE) expusieron a los diputados de la comisión de reformas electorales de la Asamblea Legislativa una serie de problemas que requieren reformas electorales de cara a las elecciones de alcaldes, diputados a la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano en 2021.

Una de las principales quejas fue la falta de presupuesto y la asignación tardía de los recursos, lo cual, dicen, provoca que muchas de las actividades planificadas no se implementen.

El magistrado Julio Olivo dijo que lo ideal sería que los presupuestos de cada elección, junto al plan, sean incorporados al presupuesto ordinario para empezar a ejecutar las actividades según el calendario.

"¿Qué es lo que ha sucedido? Cuando nos dan el presupuesto ya varios programas del plan electoral y varias fechas del calendario ya están prescritas", dijo.

"Por eso, el planteamiento es que podamos reformar el 274 (del Código Electoral) para que ya no entre Hacienda a esa consulta que señala el legislador, sino que básicamente se reconozca la autonomía real financiera del Tribunal", propuso.

El 11 de septiembre, los magistrados tuvieron una reunión con el ministro de Hacienda, Nelson Fuentes, y le solicitaron un refuerzo al presupuesto de 2019 por un monto de $ 7,026,419.82 para ejecutar en tiempo algunos proyectos del Plan General de Elecciones (PLAGEL) 2021.

No dijeron si el ministro les prometió anticiparles el monto, pero los diputados sí asumieron compromiso de apoyarlos. "Hay que acompañar al TSE en su presupuesto", dijo el diputado de ARENA y presidente de la comisión, René Portillo Cuadra.

Otro de los puntos discutidos fue la depuración del registro electoral. El TSE pide analizar una reforma al artículo 26 del Código Electoral para adoptar "un modelo de depuración por participación electoral, de tal forma que se suspendan aquellos ciudadanos que no hayan participado en las últimas tres elecciones, por ejemplo".

Olivo aceptó que el padrón electoral "está inflado", pero responsabilizó de eso a las alcaldías. Dijo que para las elecciones anteriores tenían pendientes más de medio millón de partidas y tuvieron que recordarles que tienen 15 días para enviarlas.

"Nuestro padrón electoral está inflado y eso le acarrea un montón de gastos al país porque al final usted va a ver que solo llega el 50 % de las personas a votar", dijo.

También se discutió la conformación de los Organismos Electorales Temporales y la sentencia de la Sala de lo Constitucional de que sus integrantes no deben de estar afiliados a los partidos políticos.

La semana pasada, la comisión de reformas electorales acordó una reforma para que los miembros de las Juntas Receptoras de Votos sean puestos por el TSE y ya no sean propuestos por partidos políticos. Sin embargo, la reforma no fue aprobada y seguirá en discusión. Al respecto, la magistrada presidenta del TSE, Dora Esmeralda Martínez de Barahona, aseguró que no están en contra de la reforma, sin embargo piden apoyo presupuestario.

1

Presupuestos anticipados

El TSE señaló que los presupuestos extraordinarios de cada elección se aprueban tarde y eso impide la ejecución en tiempo de algunos programas del Plan General de Elecciones (PLAGEL). Por ejemplo, dicen que para las elecciones de 2021 necesitan empezar a trabajar desde octubre en la consulta ciudadana, publicidad y actualización de cambios de domicilio. Por eso, piden una reforma al artículo 274 del Código Electoral para que se le dé autonomía en el diseño del presupuesto.

2

Iniciativa de ley

Plantearon que es necesario que el TSE tenga iniciativa legislativa, considerando su experiencia técnica en la implementación del Plan General de Elecciones. Los diputados dijeron que este punto requiere de una reforma constitucional. Actualmente, los únicos que tienen esa facultad son los diputados, el presidente de la República por medio de sus ministros; la CSJ en materia relativa al Órgano Judicial, los Concejos en materia de impuestos municipales, y el Parlacen en materia de integración.

3

Depuración del padrón

El TSE dijo que debe regularse los mecanismos de depuración del registro electoral y piden reformar el artículo 26 del Código Electoral para que exista un modelo de depuración por participación electoral. Por ejemplo, que se suspendan a aquellos ciudadanos que no hayan participado en las últimas tres elecciones. También piden una reforma al artículo 29 y 30 del código para regular un procedimiento de actualización de datos de los ciudadanos por pérdida o recuperación de derechos políticos.

4

Incorporar tecnología

El TSE propone valorar el uso de tecnologías en el escrutinio preliminar de la Juntas Receptoras de Votos (JRV). Aseguran que el procedimiento manual del escrutinio ocasiona constantes errores e incongruencias en el llenado de las actas y una dilación en la transmisión de los resultados electorales preliminares. En el tema de escrutinio, también piden reformar el Código Electoral y la Ley de Partidos Políticos para resolver una contradicción sobre votos de coalición para determinar la deuda política.

5

Conformación de OET

Piden que se defina un modelo de Organismos Electorales Temporales (OET) para facilitar el procedimiento de convocatoria, depuración, incluida la afiliación partidaria, excusas y sanciones de los ciudadanos convocados a integrar los Organismos Electorales Temporales. Plantearon que es necesario establecer que los integrantes de los OET primero deben recibir la capacitación, la cual será acreditada mediante certificación, y posteriormente rendir la protesta de ley y toma de posesión.

6

Plazos electorales

El Tribunal también le propone a la comisión estudiar otra reforma al artículo 43 de la Ley de Partidos Políticos para establecer el inicio de inscripción de pactos de coalición y valorar la fecha de finalización.

Además, piden regular expresamente el plazo de inicio y finalización para la presentación de postulaciones de candidaturas no partidarias, así como homologar el plazo de 75 a 90 días para el cierre de inscripciones de candidaturas.

7

Voto desde el Exterior

Los magistrados también mostraron urgencia y le pidieron a los diputados que definan si se implementará el voto desde el exterior en las elecciones de alcaldes, diputados a la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano en 2021. La semana pasada se conoció que la Sala de lo Constitucional le pidió a la Asamblea que presente un informe con detalles y pruebas sobre el cumplimiento a una sentencia de 2016 en la que les ordenó regular ese tema.

8

700 electores por Junta

El organismo electoral propone reformas a los artículos 37 y 188 Código Electoral para aumentar a 700 electores por Junta Receptora de Votos con el fin de “maximizar recursos”. También plantean otra reforma al artículo 37 del mismo código para tener la facultad de asignar a la JRV inmediata anterior o distribuir en otras JRV del mismo Centro de Votación a los votantes de la JRV cola de urna, donde la cantidad de electores sea menor o igual a 20.

9

Regular las campañas

Los magistrados del TSE piden discutir regular las campañas electorales de los partidos políticos, tanto de las elecciones internas, nacionales y redes sociales. Además, regular para que exista equidad en la campaña electoral en medios de comunicación. Asimismo, les piden analizar un incremento u otro tipo de sanciones. En este punto no especificaron un monto a aumentarse. Organizaciones civiles han cuestionado que las multas son muy bajas y los partidos siempre incumplen la ley electoral.

10

Eliminación copias papel químico

El TSE pide valorar la posibilidad de eliminar las copias en papel químico de las actas de cierre y escrutinio y sustituirlas por fotocopias. Aunque el magistrado Olivo dijo que es un tema de seguridad. Mencionó que en pasadas elecciones fue alterada un acta en Morazán. Dijo que no se ha cambiado porque la copia química es la única que no se puede alterar, pero se puede mantener que la copia de la Fiscalía sea la que se utilice en caso de cotejo.

Acuerdo

El 28 de febrero de 2021 serán las elecciones

Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmaron ayer que las elecciones de alcaldes, diputados a la Asamblea Legislativa y Parlamento Centroamericano serán el 28 de febrero de 2021. Los magistrados le informaron a los diputados de la comisión de reformas electorales de la Asamblea Legislativa que tomaron el acuerdo el pasado viernes, pero durante la reunión les consultaron si estaban de acuerdo con las fechas. Ningún diputado se mostró en contra.