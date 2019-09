El TSE proyecta gastar $8 mill en tecnología en 2021

Aunque aún no han definido el presupuesto, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) proyecta que la adquisición de tecnología para las elecciones de alcaldes y diputados a la Asamblea Legislativa y del Parlamento Centroamericano en 2021 podría tener un costo de $8 millones.

Esto incluye la transmisión de resultados preliminares y contar con herramientas tecnológicas que faciliten a los miembros de las mesas o Juntas Receptoras de Votos (JRV) el conteo del voto cruzado.

"Ahorita se están haciendo cálculos todavía, pero un buen sistema electoral nos va a costar $8 millones solo en tecnología", dijo el magistrado Julio Olivo, quien ha sido uno de los principales críticos del voto cruzado y hasta ha sugerido que se analice eliminarlo por la complejidad que representa a las mesas.

Según Olivo, el TSE tampoco ha definido cómo se hará el conteo porque es un tema que depende de una reforma legislativa. Sin embargo, dijo el ente electoral está "consensuando" un pliego de propuestas de reformas para presentarlas a los diputados con el fin de "viabilizar" el proceso electoral de 2021.

"Nosotros podemos proponer un sistema de conteo en mesa o escrutinio en mesas. Por ejemplo, hay diferentes maneras de hacerlo: se puede proponer un escrutinio electrónico, puede proponerse el voto electrónico, puede proponerse que el escrutinio se haga con escáner cuenta-papeletas, como lo están planteando desde la Asamblea Legislativa y que fue una propuesta que nosotros ya habíamos presentado, sin embargo no fue aprobada porque no se reunían los fondos. Esa propuesta costaba alrededor de $6 millones solo el tema de los escáneres que contaban directamente las papeletas y procesaban toda la información de papeleta: voto entero, voto cruzado y voto preferente", recordó.

El magistrado dijo que para lograr elecciones "buenas y exitosas" requerían de más presupuesto y que se los entregue el próximo año.

"No se puede hacer elecciones buenas o exitosas en 2021 si no tenemos un presupuesto anticipado. Y ya pedimos en el presupuesto ordinario que el ministro de hacienda autorice depositar fondos ya en el ejercicio fiscal siguiente, es decir en 2020 para el programa de transmisión de resultados... si no tenemos presupuesto para ese sistema informático, si no instalamos el Centro Nacional de Procesamiento de Resultados (CNPRE) con mucho tiempo de antelación no vamos a poder dar buenos resultados electorales la misma noche de la elección", advirtió Olivo.