Después de 10 años como magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE) –cinco de ellos como suplente–, Fernando Argüello Téllez decidió dar un paso al costado y no buscar la reelección para ser parte del organismo colegiado por ninguna de las dos vías posibles: ni partidos políticos, ni Corte Suprema de Justicia.

Tras esos 10 años manifestó que en el interior del tribunal se han conseguido muchos avances, aunque también existen retos por cumplir y deudas que saldar para seguir en el camino de la modernización y la garantía de la democracia.

Por ello mencionó que se encuentra satisfecho por lo ejecutado, aun y cuando algunos miembros de la sociedad civil o de la política expresen que se cometieron errores a lo largo del tiempo. También mencionó que es momento de dar paso a los cambios en el organismo.

"Me voy satisfecho por lo que he podido aportar en el TSE. Me podrán decir que hay gente que no está contenta, pero es normal", mencionó.

Para Argüello Téllez, quien fue la propuesta de ARENA en el actual TSE y a la que comunicó su decisión de no buscar un nuevo periodo, la falta de un presupuesto ordinario que permita la capacitación constante además de la creación de un sistema tecnológico propio son de los mayores problemas que ha tenido el ente para la ejecución de su trabajo. Aunque a pesar de ello, según dijo, ha podido evolucionar en cuanto a la percepción que hoy día la población tiene sobre él.

"De ser uno de los organismos peor evaluados y solo por encima de la Asamblea Legislativa, hoy el TSE se encuentra calificado con una muy buena confianza de parte de la población y se ha dado un fenómeno raro que hoy son los perdedores los que se sienten satisfechos por los resultados y los ganadores los que dan voces de fraude", expresó Argüello Téllez.

Ante esos problemas de presupuesto en los que se ve envuelto el TSE previo a cada evento electoral, para los que depende de erogaciones extraordinarias, Argüello Téllez aduce que hace falta conciencia y voluntad de parte de Gobierno y Asamblea Legislativa.

"Yo hago votos de que con el apoyo de la comunidad internacional, que se ha volcado en favor del TSE, nos permitan lograr los diálogos y tender puentes para que la confianza en el tribunal sea plena", expresó.

El magistrado además señaló que las relaciones en el organismo colegiado fueron "sumamente complejas" en el primer año de funcionamiento. Sin embargo, a medida fue pasando el tiempo la dinámica de trabajo se convirtió en algo que permitió el crecimiento del tribunal.

"Con el magistrado presidente (Julio Olivo) tuvimos algunos encontronazos bastante fuertes. Aún recuerdo el que tuvimos en CIFCO y que fue muy conocido en 2015. Pero luego, con el trabajo del día a día, las cosas cambiaron radicalmente en 2018 y no digamos en 2019. Esto permitió que la institucionalidad no se viera afectada", mencionó.