‘El Tigre’ que ruge desde hace 30 años en Apaneca”

El 1.º de mayo Osmín Antonio Guzmán, “el Trigre”, de 71 años, asumió por décima vez consecutiva las riendas de la Alcaldía de Apaneca, en Ahuachapán, convirtiéndose de esa manera en el segundo alcalde con más períodos en ese cargo público en el país. Según él, el sobrenombre le fue dado por el fundador del partido ARENA, Roberto d'Aubuisson, durante una reunión de trabajo en la cual se planificaba su incursión hace tres décadas en el mundo de la política.

Después de la alcaldesa de Antiguo Cuscatlán, Milagro Navas, con 11 elecciones municipales, usted es el alcalde que más veces ha sido elegido para el cargo de alcalde.

Mire, por un lado se siente bien. Estoy muy agradecido con Dios porque se puede trabajar por la gente. Nosotros lo tomamos como uno de los reconocimientos de la gente. Lo más bonito es que en esta oportunidad no hicimos mucha campaña y así ganamos un décimo período en la alcaldía. Sin embargo, no ha sido fácil mantenerse como jefe de la municipalidad en todos estos años. No ha sido fácil. Hemos tenido momentos muy difíciles, como los terremotos o las fuertes lluvias que nos han dejado golpeados en todos los sentidos, pero gracias a Dios, hemos podido buscar la ayuda necesaria y contribuir para que ahora Apaneca sea uno de los municipios más bonitos y agradables no solo del occidente del país, sino que de todo El Salvador.

¿Es muy diferente hacer la política cuando usted asumió la alcaldía en 1988 y ahora?

Sí, por supuesto. Hay que acordarse de que para ese tiempo aún había conflicto armado, y andar en política era bastante peligroso, más para los alcaldes de estos lados del país. Ahora digamos que hay más libertades que en aquel tiempo, podemos decir que somos o simpatizamos con equis o ye ideología y no pasa nada. Se ha caminado mucho en ese sentido.

Usted es uno de los alcaldes que han vivido la transición a los concejos municipales plurales. ¿Considera que ese cambio en la política municipal ha sido positivo?

Lo que ha pasado es que hay muchos políticos que llegan con la mentalidad de bloquear, de evitar el desarrollo de nuestro municipio; en ese sentido, considero que hace falta madurez política para ver la manera de ayudar a nuestros ciudadanos y dejar de lado los intereses partidarios, porque no es justo.

¿Cuáles considera como algunos de los principales logros de sus gestiones?

Por la gracia de Dios, hemos tenido muchos aciertos, canchas de fútbol, casas comunales, agua potable a colonias, pavimentación, pero entre los más relevantes están el impulso económico que han tenido los residentes a través del turismo. Hemos logrado colocar al municipio en el ojo del turista y vamos a seguir construyendo más oportunidades para todos nuestros ciudadanos.

Osmín Antonio Guzmán

Cargo:

Alcalde de Apaneca

Trayectoria:

Agricultor, ganadero y comerciante. Participó por primera vez en elecciones en 1988.