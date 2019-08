"El accidente radiológico pudo haberse evitado": Napoleón Melara

Pese a que su trabajo para controlar la emergencia y coordinar la ayuda internacional fue destacado, el físico Napoleón Evelio Melara Flores nunca había dado declaraciones sobre el accidente radiológico de 1989.

Para él fue doloroso que un suceso grave le permitiera aumentar sus conocimientos y convertirlo en una referencia internacional para narrar lo que pasó en El Salvador. Expuso su trabajo en diversos países, el primero de ellos Austria, pues en la ciudad de Viena tiene su sede el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

¿La radiación es segura?

Si el personal respeta el cumplimiento de los protocolos, trabajar con radiación es lo más seguro.

¿Cómo recuerda el accidente radiológico?

Es lamentable para mí porque me trae recuerdos dolorosos. El accidente me lanzó y tuve un aprendizaje enorme. Me di a conocer porque no había nadie trabajando en esta área.

¿Lo sorprendió o podía esperarse?

Lo presentía en varios lugares, como en el ISSS (Instituto Salvadoreño del Seguro Social). Fue una enorme satisfacción conocer que el Seguro, en base al accidente, decidió contratarme, en base a una propuesta de los doctores Franklin Mónico (jefe de radiología del Hospital Médico Quirúrgico), el Raúl Lara Menéndez (quien estableció el programa nacional del cáncer) y Godofredo Renderos (jefe de salud ocupacional), quienes conocían los riesgos a que se expone una institución si no dispone de un programa de protección radiológica.

Inicié mi responsabilidad el 10 de octubre de 1990. Durante el primer año inspeccioné todas las instalaciones en donde se utilizaban fuentes de radiación ionizante, evaluando condiciones de protección radiológica, paralelamente escribiendo protocolos, normas, guías, impartiendo cursos de capacitación.

¿Cómo reaccionaron las instituciones?

El accidente colocó en alerta a bastantes personas en el Seguro Social porque tenían bastantes aplicaciones de radiaciones ionizantes. Mi contratación fue oportuna porque corrigió varias situaciones de riesgo que hubieran podido causar un accidente radiológico muy grave. Al inicio muchos se preguntaron para qué era necesario un físico.

¿Cuál fue su trabajo en el accidente?

En un accidente radiológico la prioridad es el control de la fuente que lo origina para que no ocasione más lesionados. En ese momento no interesan las víctimas porque usted no los atenderá, usted no es médico, su objetivo es control de fuente. Cuando la comisión formada llegó a Delmed la fuente ya estaba controlada por el personal de Nordion, el fabricante, que había llegado a realizarlo en el fin de semana anterior, lo cual no nos lo habían comunicado.

Al enterarme me comuniqué con el doctor. Fausto Muñoz, funcionario del OIEA, quien era el vínculo de la cooperación con El Salvador. Le aclaré que la fuente estaba controlada, que solamente era un accidente de exposición grave y no de contaminación y que necesitábamos ayuda médica. Fue un enorme alivio para él, ya que el ISSS se había comunicado con ellos previamente y había indicado que era un accidente de contaminación radiactiva.

Yo ya me encontraba prestando mis servicios ad honorem para el Ministerio de Salud, pero en el hospital donde llegaron los pacientes no me conocían porque no tenían ninguna aplicación de radiaciones ionizantes, por ejemplo rayos X. Eso hizo que yo me enterara del accidente hasta después de dos semanas.

¿Qué lección deja los fallos en la instalación?

Uno cree que los fabricantes son perfectos. Yo indico en las capacitaciones que imparto que no es así, que no lo crean a ciegas, sino que deben comprobarlo.

¿Conocía la empresa donde esto sucedió?

Sí, ya habíamos visitado Delmed, pero no nos dejaron entrar. Yo había ido a la fábrica a visitarla con el objetivo de ver sus condiciones. Pero no había ley, no nos dejaron entrar. Estábamos en guerra y se preguntaron “¿y estos quiénes son?”…

¿Su visita habría evitado el accidente?

Me parece que sí porque nos hubiéramos dado cuenta de las condiciones y hubiéramos hecho recomendaciones. No teníamos la fuerza de cerrar eso, pero habríamos aconsejado.

¿Cómo recuerda a esa empresa?

Delmed era un laboratorio increíblemente magnífico, el único en aquella época en Centroamérica acreditado por la FDA (Administración de Alimentos y Medicamentos) de los Estados Unidos. El único en toda Centroamérica. Pero nada en radiación, la FDA no mira radiación.

¿Quiénes fueron los responsables?

Al investigar uno no puede juzgar. Como experto en protección radiológica no se buscan culpables ni inocentes, pues uno no es juez. Lo que tengo que investigar son hechos, situaciones, el porqué del accidente, obtener conclusiones e indicar las lecciones aprendidas para evitar una repetición del accidente en otra instalación por condiciones similares.

¿Qué pasó con las dos personas que sobrevivieron?

Arribó al país la doctora Angela Barabanova, de nacionalidad rusa, quien fue la jefa de médicos en el accidente de Chernóbil. Yo la fui a recibir al aeropuerto. El día y la hora en que ella llegó a El Salvador estaba muriendo el primer paciente. Al paciente B le regaló un billete de Rusia y luego recomendó a los médicos del Hospital Médico Quirúrgico cómo se debía proceder en la cirugía para amputarle la segunda pierna. Después él andaba en una silla de ruedas, con su sentir emocional destrozado se dedicó a la lotería de cartón y años después tuvo un accidente cuando un conductor alcohólico se lo pasó llevando y casi lo deja cuadrapléjico. El paciente C se recuperó.

¿Conoció otro accidente ocurrido en El Salvador?

Sí, en Santa Ana, en 1992. Fue con unas agujas de radio dispersas en un patio en el hospital San Juan de Dios. Ninguna persona tuvo altas exposiciones, pero pudo haber sido de magnitud grande, por eso se le considera un accidente, por las posibles consecuencias.

Ficha

Nombre: Napoleón Evelio Melara Flores.

Profesión: estudios de Química y Farmacia en la UES; licenciado en Física y licenciado en Química por la Universidad de Washington (Estados Unidos, 1973); maestría en Física por la Universidad de California en Los Ángeles (Estados Unidos, 1975).

Experiencia: catedrático en UES, UCA y UDB; física médica en Ministerio de Salud; protección radiológica en el ISSS; asesor.