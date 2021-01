"El actual Gobierno y el presidente (Bukele) es hijo legítimo del sistema": las declaraciones del juez Sidney Blanco

"A mí me parece que el actual Gobierno y el presidente (Nayib Bukele) es hijo legítimo del sistema", dijo este viernes Sidney Blanco, juez Quinto de Instrucción de San Salvador, durante una entrevista matutina en la radio 106.9.

"Los Gobiernos anteriores se han caracterizado por corrupción, por no fortalecer instituciones, no ser transparentes, y este Gobierno ha potenciado todas las falacias de los otros Gobiernos", añade.

Para Blanco, la actual administración replica y amplifica las prácticas negativas del sistema bajo el que gobernaron los anteriores mandatarios y, de cara a las elecciones municipales y legislativas, advierte: lo que hagan nuestros representantes será culpa nuestra, porque los elegimos.

"No veo nada extraño en lo que está ocurriendo ahora, lo veo más intenso. La corrupción, la impunidad, el despilfarro, la poca transparencia, la no rendición de cuentas... el Gobierno lo ha llevado al límite exacerbado, todos los aspectos negativos que ha recogido de gobiernos anteriores", señaló.

Sobre los comicios del próximo 21 de febrero, Blanco consideró que los ciudadanos deben valorar si van a votar por más de lo mismo. "Para aquel que no quiera entender, se le puede decir de muchas maneras", dijo.

Considera que "se avecina una amenaza a la democracia" por "la tendencia del presidente de acaparar todos los órganos del Estado", lo cual comienza por la Asamblea Legislativa y le sigue el órgano judicial. Recuerda que es el camino que han seguido muchos de los presidentes que ahora están exiliados, presos o mantienen una dictadura.

"Lo hizo en Honduras el presidente actual. Promovió que la Asamblea Legislativa, que estaba a su favor, separara a los jueces de la Sala de lo Constitucional y lo hizo de la noche a la mañana y puso los propios, que le aplauden y son incondicionales", dijo.

Blanco advierte que una situación como esta "prácticamente aniquila el carácter republicano que contempla la Constitución" salvadoreña. "Las reglas del juego democrático republicano es que cada Órgano tenga funciones y tenga controles recíprocos", sostiene.

"Me parece grave lo que hemos escuchado y visto del Gobierno (de Bukele), la resistencia a cumplir las resoluciones de la Sala", mencionó, al recordar cuando la Corte frenó los abusos del Ejecutivo y le señaló que no tiene facultades para detener personas, prohibirles la circulación u obligarlos en otros aspectos.

Para Blanco, "es básico que todo el que aspira a un cargo de esa magnitud (presidencia) tenga conocimiento y claridad" sobre el conocimiento político constitucional", contrario a lo que muestra el actual Ejecutivo al "no tener la conciencia que estos son derechos constitucionales y que por muy presidente el Ejecutivo carece de facultades constitucionales".

"No culpo a estos incultos que llegan al poder, sino a los ciudadanos, que sufren las consecuencias de estas decisiones. Siempre he pensado que los grandes corruptos en El Salvador son los funcionarios electos por el pueblo, los gobernantes. Entonces la responsabilidad es del elector, de no tener la capacidad suficiente para examinar lo que una persona es capaz de hacer", sentenció.

Por otra parte, el juez cree que "siempre lleva las de perder un gobernante que quiere dirigir todos los ámbitos de las políticas". "Puede tener su tiempo de Gloria y fama", dijo, pero recordó: "Serrano Elías está exiliado, Fujimori está preso".