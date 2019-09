"El acuerdo migratorio entre EUA y El Salvador pretende criminalizar la migración": Óscar Ortiz

El secretario general del FMLN, Óscar Ortiz consideró este lunes como poco "transparente" la manera en que se firmó acuerdo migratorio con Estados Unidos el pasado 20 de septiembre, a través de la canciller salvadoreña, Alexandra Hill Tinoco, y el secretario de Seguridad Nacional en funciones de EUA, Kevin McAleenan.

En conferencia de prensa, Ortiz aseguró que este documento pretende convertir a El Salvador como tercer país seguro, luego de que Guatemala y Honduras se hayan sumado a la iniciativa firmando similares convenios con EUA.

.@Pichisal1: Hemos estado analizando el comportamiento del gobierno salvadoreño con el convenio firmado con EEUU, y llama la atención que en este tema guarden silencio. #DignidadDelMigrante #SituaciónMigrantesSV pic.twitter.com/WpGcHetmgt — FMLN Oficial (@FMLNoficial) September 30, 2019

Agregó que el acuerdo contiene lineamientos que representan un "claro retroceso para los derechos de los migrantes", ya que se suscribió de manera inconsulta y poco transparente.

"En la práctica, hay una tendencia a criminalizar la migración. También se vulnera nuestra soberanía. La firma de estos convenios se toma otra ruta que no tiene nada que ver con lo que veníamos trabajando en el marco del Triángulo Norte en los últimos años. Se firmó a espaldas del país, sin información a la diáspora y políticos", criticó Ortiz.

Ortiz estuvo acompañado durante la conferencia por el diputado Gustavo Acosta y otros miembros activos del FMLN, quienes también se comprometieron a seguir trabajando, a través de la Asamblea Legislativa, por los derechos de los migrantes salvadoreños.

Vamos a continuar acompañando a nuestros compatriotas desde el Grupo Parlamentario del FMLN. @Pichisal1. #DignidadDelMigrante #SituaciónMigrantesSV pic.twitter.com/nHnwrZNILt — FMLN Oficial (@FMLNoficial) September 30, 2019

Inaceptable no tocar tema migratorio en Asamblea de la ONU

De igual manera, Ortiz consideró este lunes inaceptable que el presidente Nayib Bukele no haya abordado el fenómeno de la migración irregular que aqueja a El Salvador, en el discurso que pronunció el jueves pasado durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, celebrada en Nueva York.

Ortiz apuntó que este debió ser uno de los temas centrales durante la alocución de Bukele, ya que, en la actualidad, esta problemática requiere de ser abordada de manera integral por todos los países que tratan de resolverla, incluyendo El Salvador.

"En este contexto, más allá de que en el discurso del presidente no se puso en el centro este tema, para nosotros no solo nos sorprendió, sino también es inaceptable. Estaremos posiblemente en acuerdo o desacuerdo sobre tocar otros temas importantes, que de acuerdo al presidente sean para él, lo central, pero no se puede pasar de largo el tema migratorio en el actual contexto que estamos", expuso el vicepresidente de la República en conferencia de prensa.

Ortiz expuso que Bukele tuvo la oportunidad de exponer este tema en un foro que sirve a cada país integrante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para denunciar y platear ante el mundo los problemas particulares que viven.