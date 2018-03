¿El alcalde Ruano de Ilopango ha sido sancionado por ARENA?

¿Tenemos información que el alcalde Ruano ha sido castigado o supsendido, es cierto eso?, preguntó una periodista a Interiano. El presidente del COENA respondió que ese tipo de información se ventila internamente pero no negó ni confirmó la sanción.



Un medio digital citó que Ruano había expresado que por órdenes del COENA no podía hablar del caso con los medios. La Prensa Gráfica lo buscó pero no ha logrado una versión suya.

