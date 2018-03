El altruismo va en moto hasta el Majahual: “la gente, de alegre, hasta lloró”

Lee también

Varios motociclistas se fueron el domingo para la playa El Majahual, no de paseo por el fin de semana, sino para dedicar su tiempo libre para ayudar a otros, a los más necesitados.Doce familias de la localidad, las cuales tienen en común a una persona con capacidades especiales entre sus miembros y ser de escasos recursos, fueron el motivo de la expedición en motocicletas tipo Vespa hacia esta parte de la costa en el departamento de La Libertad.Los "vespa amigos", como ellos mismos se denominan, les llevaron doce paquetes con alimentos como frijoles, arroz, aceite, pasta y café, valorados en aproximadamente $18.Estos altruistas son parte del Vespa Club El Salvador. La semana pasada lanzaron una convocatoria abierta en su fanpage de Facebook, para invitar a quienes quisieran donar, entregar víveres no perecederos en un restaurante de carnes ubicado en la autopista norte de San Salvador. "Todo donativo cuenta y suma a la buena causa", se leía en la invitación. Además, ajustaron con el dinero recaudado en otras actividades hechas anteriormente.Los altruistas de esta historia no son salvadoreños acaudalados y con riquezas en grande, si no trabajadores como la mayoría de ciudadanos. La diferencia es que ellos regalan parte de su tiempo y de lo que tienen para ayudar a los que más lo necesitan e invitan a unirse, con el ejemplo. Como dijeron ellos mismos, "no es lo mucho o poco que das, es el placer de servir al prójimo".En tanto, el agradecimiento de las familias beneficiadas fue enorme. De acuerdo con el relato de uno de los miembros del Vespa Club, "la gente, de alegre, hasta lloró".Los motociclistas que integran el club dicen que están trabajando para recibir más apoyos que les permitan aumentar los recursos con los que disponen para ayudar a más personas.