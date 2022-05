El año del oficialismo, entre control total y miedo

Un año después del golpe a la Sala de lo Constitucional, marchar de manera pacífica en El Salvador es una actividad amenazada y de riesgo.

Quedó demostrado este domingo 1 de mayo de 2022, cuando estaba convocada una multitudinaria marcha, pero que no tuvo la magnitud de las anteriores. Detenidas en retenes policiales y militares que estaban en carreteras de acceso a San Salvador, la capital, quedaron varias decenas de asistentes que, al igual que los que sí marcharon, se movilizaron desde sus casas a pesar de la amenaza de cárcel que lanzó el Gobierno.

Un año. Ese tiempo basta para confirmar que Nayib Bukele ahora goza de un poder total, sin contrapesos. Bukele y sus funcionarios condenan las marchas, señalan sin pruebas que en ellas acudirán personas que defienden pandilleros -como lo dijo a finales de la semana pasada el ministro de Trabajo, Rolando Castro-, y la Policía y militares montan retenes para lo que aseguran es garantizar la seguridad. La medida, sin embargo, permitió el bloqueo al derecho a la protesta de quienes viajaban desde el interior del país, como quedó registrado en varias imágenes de los medios de comunicación.

Lo ocurrido este domingo no fue nuevo. Viene sucediendo desde cuando grupos de ciudadanos y de jueces comenzaron a protestar por el golpe a la Sala. Ese golpe, que significó la expulsión irregular de cinco magistrados constitucionales, ha sido la base para una sucesión de hostigamientos de las autoridades hacia ciudadanos considerados opositores, a medios de comunicación que no están alineados al oficialismo, a jueces que no fallan acorde al gusto oficial y a organizaciones que denuncian los abusos del oficialismo.

Desde entonces, la Sala impuesta guarda silencio. Ahora, incluso la Procuraduría de Derechos Humanos está silenciada. Ayer borró un tuit sobre las marchas, después de recibir críticas. La tutela de los derechos no es verificada por nadie y tampoco la constitucionalidad de las decisiones que toma la Asamblea Legislativa.

Hay, además, denuncias de varias organizaciones por lo que consideran violaciones a los derechos humanos de cientos de detenidos de manera arbitraria en el régimen de excepción, que arranca su segundo mes consecutivo. El régimen suprime el derecho a la defensa y el riesgo de caer detenido en bartolinas acusado de pandillero o colaborador de pandillas es real.

Para esta marcha, algunos organizadores creen que el miedo a detenciones afectó. El Gobierno, además, no escatimó recursos para poner retenes en varias entradas a la capital.

En la víspera del primer año del golpe a la Sala, Carlos Avilés, uno de los magistrados destituidos por el oficialismo, hizo su primera aparición pública. Hasta ahora, el único que había externado su rechazo a la decisión de los diputados era Carlos Sánchez, otro de los magistrados que también fue destituido, y quien acompañó una marcha de jueces el año pasado.

Sánchez y Avilés son los únicos dos denunciantes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por lo que ocurrió el 1 de mayo de 2021. Elevaron el caso hasta ese organismo internacional ante el agotamiento de instancias internas.

Avilés dice que como magistrados pusieron frenos al Gobierno y sus decretos ejecutivos en el marco de la emergencia por covid-19, que tutelaron e hicieron cumplir el orden constitucional como les corresponde. El control que ejercieron sobre el Ejecutivo y la forma en que este respondió era como una predicción de lo que estaba por venir.

Para Avilés, los controles constitucionales que el Órgano Judicial hace al Ejecutivo se habían vuelto "un obstáculo para las pretensiones de ese momento y, obviamente, para las pretensiones futuras".

"¿En qué se ha traducido esto? Se desmonta de tajo el sistema de frenos y contrapesos, produce una concentración de poder que es incompatible con el diseño constitucional, desbarata el carácter republicano de nuestra forma de Gobierno, pues los ideales y principios republicanos también son incompatibles con la detentación exclusiva del poder; y aniquila el estado constitucional de derecho… Lo peor aún es que desmantela la garantía de la protección de derechos fundamentales", explica Avilés.

Sin un responsable para controlar las decisiones institucionales y garantizar la protección de los derechos fundamentales de la población, el hostigamiento, miedo y zozobra, del que incluso son víctimas los magistrados y el fiscal destituidos, son parte de la normalidad.

La marcha de este domingo fue marcada por esa zozobra. El ministro de Trabajo, Rolando Castro, acuerpado por el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, amenazó con cárcel a quienes tenían la intención de marchar el 1 de mayo.

"Cualquier marcha, salga esta del Salvador del Mundo, del INDES, del Reloj de Flores, de donde quiera, serán grupos que van a marchar a favor de la defensa de las pandillas en El Salvador", dijo Castro.

La respuesta de las personas que, a pesar de la amenaza salieron a marchar, fue clara: "no somos pandilleros ni trabajamos con ellos".

Los movimientos sociales que recorrieron diversas vías hasta el centro de San Salvador resienten que no tienen forma de defenderse porque el Órgano Judicial está cooptado.

Aparte de quitar magistrados, el oficialismo promovió una purga a jueces mayores de 60 años porque los consideraron corruptos. En lugar de ellos colocaron perfiles afines y con procedimientos exprés e irregulares.

Además, la Sala impuesta emitió una resolución que habilita la reelección presidencial, pese a ser contradictorio con la Constitución de la República.

El oficialismo también ha demostrado su negativa a cumplir con procedimientos de compras y adquisiciones. Es así que han aprobado normativas que la sustituyen en instituciones tales como la Dirección de Obras Municipales (DOM) o simplemente dejando la LACAP sin efecto para proyectos de gran envergadura, como el Tren del Pacífico.

También aprobaron reformas penales que criminalizan a periodistas y medios de comunicación por informar sobre el fenómeno de las pandillas. "Ley mordaza" ha catalogado la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) a estas reformas que ya están en vigencia.

Al interno del Órgano Judicial también toman decisiones basadas en los gustos del oficialismo. En septiembre del 2021, la jueza Gladys Margarita Salgado fue removida del Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador a una sede judicial en Panchimalco porque no admitió una demanda que presentó la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, en contra de la investigadora Jeannette Aguilar por supuesta difamación.

Los que callan

"Estamos frente a un problema de anarquía, de caos judicial. La independencia judicial, los jueces están ahora, al igual que en la guerra, humillados, atemorizados, ausentes, invisibles", condena el exmagistrado de la Sala de lo Constitucional, Sidney Blanco.

La jurisprudencia salvadoreña ubica a los magistrados impuestos en la categoría de "usurpadores de la función pública". Ese término hace referencia a las personas que ejercen actos propios de una función sin ser legítimos para hacerlo.

Usurpadores también son los jueces colocados en sustitución de los afectados por la purga, dice Blanco, quien añade que otra instancia que calla es el Consejo Nacional de la Judicatura (CNJ) porque no hace cumplir el proceso para seleccionar jueces, como le compete.

Otra institución que calla y acata decisiones de la Sala impuesta es el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que inmediatamente a la resolución que habilita la reelección presidencial externaron que la van a acatar.

Javier Simán, quien era presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), dice que también en el sector privado hay un grupo de empresarios de gran capital plegados al oficialismo.

"Hay empresarios de gran capital que siempre han estado cerca del poder porque sus negocios necesitan del gobierno, esos son contados con los dedos de una mano… siempre han estado, estuvieron con gobiernos anteriores y van a estar con próximos gobiernos porque sus negocios necesitan de ciertos favores, necesitan de ciertas regulaciones que les favorezcan", asegura Simán.

La institucionalidad ataca

151 auditorías fiscales, además de acusaciones fiscales, vivió Simán cuando asumió las riendas de la ANEP. Bukele lo desconoció como un interlocutor con el sector privado. Para Simán, ese y otros casos donde han salido afectados empresarios es la evidencia de que el Gobierno usa las instituciones en contra de quienes considera opositores.

"Algunas gremiales, si usted ha visto que han guardado más silencio ante los ataques que recibimos del Gobierno, claramente algunos tienen miedo, tienen miedo de ser acusados falsamente, tienen miedo de ser auditados, tienen miedo de que les inventen casos, entonces, cuando el Gobierno utiliza el aparataje estatal para reprimir, discriminar, perseguir a todo aquel que opina diferente, por supuesto que la población se vuelve más cautelosa en sus comentarios, eso es lo que usted ha visto en el sector privado", dice Simán en una entrevista que dio a este medio.

LA PRENSA GRÁFICA también consultó a funcionarios que fueron separados de sus cargos el 1 de mayo del 2021, a fuentes en organizaciones de la sociedad civil y en otras instituciones públicas.

"No quisiera tocar ese tema porque es encender los fuegos", "prefiero no comentar sobre ese punto por protegerme a mí y mi familia", "muchas gracias, pero no quiero dar declaraciones, prefiero el perfil bajo", fueron tres de las respuestas que recibió este medio.

Jorge Guzmán, quien se denomina como juez de la Constitución, fue uno de los purgados por el oficialismo. Él llevaba el caso de la masacre de El Mozote, había insistido en la apertura de archivos militares y fue uno de los que se opuso a la destitución irregular de magistrados.

"El común de la gente avala todo esto que se ha dado, pero es que no alcanzan a entender la dimensión. Únicamente van a tener consciencia de la gravedad de todos estos cambios cuando se encuentren en una situación que los ubique en una posición contraria al oficialismo", asegura Guzmán.