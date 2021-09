El barrendero más querido del parque de Jiquilisco

José Federico Maravilla, de 64 años, es un empleado de la alcaldía de Jiquilisco, Usulután, que nació con discapacidad física en sus piernas, pero eso no fue un impedimento para realizar todas sus labores cotidianas.

Desde el 2006 fue designado por la municipalidad como el encargado de la limpieza del parque central. Lo hace con mucha responsabilidad y dinamismo.

Utiliza un coche adecuado con piezas de bicicleta para movilizarse a lo largo del parque. Ese medio de transporte está adecuado para impulsarlo con sus manos porque en sus pies no tiene fuerzas.

Comienza sus labores a las 8:00 de la mañana y finaliza a las 4:30 de la tarde. Mantener limpio el parque y calles aledañas es la tarea principal de este hombre. Este trabajo se convirtió en la fuente de ingresos económicos para su familia.

"Nací con los pies hacia adentro y me los mandé a enderezar (fisioterapias) para poder trabajar y Dios me dio la bendición que hoy aprovecho. No reniego de mi situación, pero no puedo deshacer la voluntad de Dios", manifestó don José mientras impulsaba con sus manos su coche. Recoge la basura con una escoba y utiliza cualquier objeto para apoyarla y llevarla hasta el recipiente de basura que carga en su coche.

Su fuerza de voluntad y deseos de seguir adelante "provienen de Dios", y recuerda que su vida ha sido de grandes pruebas que poco a poco ha podido superar para sacar adelante a su hijo de 25 años, a quien le dio estudios hasta bachillerato. "He tenido una vida de sufrimiento porque me sentía incómodo al verme así y sin hacer lo que las demás personas realizan con normalidad", apuntó.

La idea de adecuar el coche para que don José Federico se transportara surgió tras ver una publicación en un periódico sobre la venta de uno similar.

Le pidió a su sobrino que le construyera el coche con pedales a la altura de sus manos. "Tengo este carretón desde hace 15 años. Mi sobrino se las ingenió para crearlo así como lo tengo, me siento bien", aseveró con emoción.

El trabajador municipal asegura que en ningún momento ha sentido discriminación en su trabajo debido a su discapacidad, ni de las personas que lo observan diariamente realizando sus labores. "A los que están discapacitados puedo decirles que no se sientan menos que nadie y que tienen fuerza para poder ser productivos" fueron las palabras de Maravilla.

Don José Federico es muy conocido en su comunidad, trabajó en las áreas de parqueo de bicicletas y servicios sanitarios, parqueo de la alcaldía y actualmente haciendo la limpieza en el parque. "Seguiré trabajando como empleado esforzándome, hasta que Dios lo permita", declaró.