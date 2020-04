El calvario de Vilma frente al covid-19 en Estados Unidos

Vilma comenzó a sentir síntomas el lunes 16 de marzo, pero no fue sino hasta el martes 24, nueve días después, que los médicos decidieron que era necesario hospitalizarla.

Ese lunes, Vilma comenzó a sentir síntomas gripales, por lo que llamó por teléfono al Hospital Kaiser, situado en la ciudad de San Leandro, en California, Estados Unidos, amparada por seguro médico privado por el que la empresa para la que trabaja paga $500 mensuales y ella aporta otros $200.

Quien la atendió vía telefónica le dijo que todo apuntaba a que se trataba de un resfriado pasajero, que descansara y que tomara muchos líquidos. Pero después de dos días su condición no mejoró; por el contrario, el dolor de cabeza era tan fuerte que se tomó hasta nueve pastillas Tylenol en un lapso de siete horas.

Llamó por teléfono una segunda vez y nuevamente se negaron a darle una cita médica, a pesar de que los síntomas eran más visibles y más identificables con covid-19.

"Les pedí que me hicieran el examen, porque yo sentía que no era ‘flu’ lo que yo estaba teniendo. Pero me dijeron que no estaban haciendo exámenes a toda la gente, porque no tenían muchos", contó.

Cinco días después de la primera llamada, el viernes 20 de marzo, apareció la fiebre: el termómetro marcaba entre 103 y 104 grados Farenheit (entre 39 y 40 grados centígrados). Ya se sentía lo suficientemente mal como para llamar una tercera vez al hospital y exigir la prueba, pero quien la atendió fue clara explicarle que, si no trabajaba en el campo de la medicina y que si no era parte del personal médico de primera línea de atención en centros asistenciales, no se la iban a hacer, porque las pruebas estaban reservadas para ellos.

Intentó buscar una prueba en otro lugar, siempre dentro del sector privado, pero estaban dando citas para dentro de cuatro días solo para la toma de la muestra. Y había que esperar otros cuatro más para conocer el resultado. Mientras esto pasaba, el sábado 21 se enteró por medio de las noticias en televisión que iban a estar realizando pruebas gratuitas en la estación del Cuerpo de Bomberos, y así fue como decidió ir a hacer fila.

Debajo del frío, con fiebre, dolor de cabeza y dolor de espalda, tuvo que esperar dos horas hasta que finalmente logró que le tomaran la muestra. Ya era lunes 23 de marzo. "Hubo un momento en el que no aguanté y lloré sentada en la grama", recordó.

Si el resultado era negativo, las personas no iban a recibir una llamada. Pero si era positivo, el teléfono iba a sonar en un plazo máximo de 72 horas. La llamada le cayó en menos de 48.

Con la certeza de estar infectada con el SARS-Cov-2, con cinco días de fiebre alta y aun más fuerte el dolor de espalda, llamó de nuevo al hospital de su aseguradora, pero le insistieron en que no era necesario que llegara.

El lugar queda a 15 minutos en carro desde su casa, pero nadie puede asomarse al hospital si no es con cita previa, aun en caso de emergencia por covid-19, según el protocolo sanitario.

"Como no me querían recibir, yo allí les dije que si yo me llegaba a morir los hacía 100 % responsables, porque primero no me quisieron hacer el examen y segundo no me querían recibir ya con un diagnóstico positivo. Les dije que los hacía 100 % responsables de mi muerte, porque no me querían atender, yo ya sentía que no iba a resistir más y que ya mis pulmones estaban colapsando", relató.

Su preocupación no era para menos: Vilma, de 55 años, tiene un historial clínico que reporta un cuadro de asma y una embolia pulmonar que la obliga a tomar anticoagulantes de forma permanente para diluir su sangre.

Junto a sus hijos. En casa son cuatro: ella, su esposo y sus hijos Astrid, de 27 años, y Luis, de 25. Todos resultaron positivos al covid-19.

"Finalmente me dieron una cita, porque no nos permiten llegar a los hospitales; me explicaron que quien me llevara tenía que bajarme en el estacionamiento y que debía caminar yo sola hasta la entrada de Emergencias", anotó.

A las 5 de la tarde, dos horas después de la llamada de Bomberos que le confirmó el positivo, la estaban esperando. La llevaron a un cuarto aislado que ya le tenían preparado. Y la misma doctora que se había negado en recibirla antes le dijo que después del suero le iba a recetar unas medicinas y la iba a mandar a terminar de componerse en casa, porque solo necesitaba reposo, líquidos y Tylenol.

"Allí fue cuando yo le dije: ‘¿Y a qué estado de gravedad debo llegar yo con este virus para que me atiendan?’ Le dije que si yo me regresaba a mi casa me iba a morir, porque yo ya no aguantaba", narró. Y tras una prueba de oxígeno, que reveló que lo tenía extremadamente bajo, la misma doctora decidió trasladarla a la unidad de cuidados intensivos. Era ya 24 de marzo.

El tratamiento que le administraron era un coctel de fármacos que incluía uno usado usualmente para artritis reumatoidea y malaria, y un antibiótico fuerte: cloroquina y azitromicina. Pero las medicinas no hicieron ninguna diferencia.

El segundo día en el hospital, miércoles 25, ya no tenía aire en los pulmones, así que le llevaron un respirador artificial.

"Cuando yo vi ese aparato a la par de mi cama me dije: ‘Si me ponen eso, ya no voy a poder comunicarme con mi familia; así que les mandé mensajes de texto a todos, despidiéndome; les dije que creía que no iba a pasar de ese día, pero nunca dejé de ejercitar mis pulmones, hasta me sangraba la nariz del esfuerzo que hacía por respirar por mí misma, sentía que debía luchar", recordó entre lágrimas.

La fuerza la sacó de sus dos nietos, hijos de su hija mayor, quien vive en Carolina del Sur: una niña de cuatro años y un niño de 10, edad suficiente para entender la gravedad de lo que estaba pasando.

"Hicimos una videollamada con ellos y verlo llorar a él y escuchar su desesperación me dio fuerzas para seguir luchando", expresó.

Después de 10 días hospitalizada, Vilma fue dada de alta el 2 de abril. En su casa la esperaban su esposo, su hija de 27 años y su hijo de 25. Sin saberlo, pero con sospechas de estar todos positivos al covid-19.

"Cuando yo di positivo, ellos tuvieron que ir a pagar $125 por el examen, porque a ellos tampoco quisieron hacérsela el viernes 27, y les dieron la respuesta hasta el siguiente viernes (3 de abril). Gracias a Dios, mi familia nunca tuvo efectos graves, solo a mí me atacó el virus de forma agresiva", apuntó.

Vilma vive en Estados Unidos desde 1985, hace ya 35 años, y trabaja como supervisora en DHL. No tiene idea de cómo ni dónde ni cuándo se contagió, porque dado su expediente médico, había pedido estar trabajando desde casa desde que se complicó la situación en ese país.