El calvario de dar a luz en un baño

El pasado 15 de septiembre, Azucena del Carmen Rivas Ayala, de 19 años, dio a luz a su hija en el baño de una vivienda ubicada frente a la unidad de Salud de Apastepeque, San Vicente, tras no ser atendida en ese centro de salud.

Ella no aguantó más y prestó el baño a los habitantes de la casa, donde poco después entró en labor de parto.

La joven narró que salió a las 10:30 de la mañana de su casa, ubicada a la orilla de la carretera Panamericana, en el cantón Calderas, de Apastepeque, rumbo a la clínica de FOSALUD porque ya tenía dolores. Iba sola.

“Cuando llegué a la clínica me dijeron que me esperara porque estaban atendiendo a una niña a la que había mordido un perro”.



Azucena del Carmen Rivas Ayala , Madre

“Cuando llegué a la clínica me dijeron que me esperara porque estaban atendiendo a una niña a la que había mordido un perro. Espere hasta la 1:30 de la tarde, entonces me agarraron los dolores muy fuertes y me dieron una referencia para que me fuera sola al hospital de San Vicente, pero ya no aguanté y presté el baño en la casa de enfrente”, contó Azucena, quien agradece a las personas que la auxiliaron en su parto siguiendo las indicaciones que una operadora del Sistema de Emergencias 911 les dio a través de un celular.

Una de las mujeres que la ayudó recordó que fue a la unidad de salud a pedir que asistieran a la joven, pero dice que el personal le respondió que no podían salir.

“Ella vino y nos dijo que la habían mandado al hospital y que no aguantaba, y cuando ella se metió al baño a los minutos escuchamos los gritos, ¡ayuda! ¡ayuda!, corrimos al baño y abrimos la puerta, ya venía el niño para afuera, fuimos a la unidad de salud y ellos dijeron que no podían salir. Llamé al 911 y nos dijeron qué hacer y después vino una patrulla y los policías se la llevaron para el hospital de San Vicente”, expresó una de las personas que auxilió a Azucena.

Sobre el caso, una doctora de la citada unidad de salud manifestó ayer que se está realizando una investigación. “No podemos dar declaraciones al respecto para no entorpecer la investigación que lleva la dirección de FOSALUD”, indicó, aunque hasta el momento las autoridades del Ministerio de Salud no se han pronunciado.

El pasado martes otra joven dio a luz en un parqueo tras no ser atendida en la unidad de salud de San Luis Talpa, La Paz.

Insalubre. La joven dio a luz en condiciones inadecuadas de higiene dentro del baño de una vivienda, lo que puso en riesgo su salud y la de su bebé.