El camino para el quiebre de la relación entre El Salvador y EUA

Con el Enviado Especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga; con la exembajadora de EUA en El Salvador, Jean Manes; con el Asistente Especial del Presidente y Director Principal del Consejo Nacional de Seguridad para el Hemisferio Occidental, Juan González; con la congresista Norma Torres; con el subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, Brian Nichols... Estos son algunos de los representantes del Gobierno de Estados Unidos con quienes el presidente salvadoreño Nayib Bukele tuvo discusiones a lo largo de 2021.

Lo anterior además de las críticas y descalificaciones hechas a la inclusión de funcionarios del GOES en listas de sanciones publicadas por el Departamento de Estado y el Departamento del Tesoro de EUA, debido a señalamientos de actos de corrupción y pactos con pandillas en el país.

En palabras de la exencargada de Negocios de la Embajada de EUA en El Salvador, Jean Manes, en una entrevista televisiva ejemplifica el porqué las relaciones entre ambos países están "en pausa" debido a que el Gobierno de El Salvador "no está mostrando ningún tipo de interés en mejorarlas".

Todo eso, a juicio de algunos analistas, denota que las relaciones entre los dos gobiernos se encuentran en su punto más bajo en los últimos 30 años. Inclusive desde El Salvador se ha llamado "injerencistas" a representantes de EUA, a los que también se les acusa de financiar a opositores, mientras que desde el norte del continente se ha afirmado que existe "mucha preocupación" acerca del rumbo de la relación bilateral, tal y como lo dijera Zúñiga en diciembre pasado.

En 2021, también hubo visitas de funcionarios norteamericanos que no fueron recibidas por el Ejecutivo, invitaciones hechas por Casa Presidencial no atendidas por los representantes de la embajada de Estados Unidos y declaraciones oficiales que sostuvieron que EUA ya no es un país "amigo", debido a que ha incluido a funcionarios locales en listas, los ha sancionado y ha financiado a los opositores.

El punto de inflexión en la relación se dio el 1 de mayo de 2021. En esa fecha la mayoría oficialista en la Asamblea Legislativa destituyó a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional y al Fiscal General de la República. En sus cargos, los legisladores impusieron a funcionarios afines, acción que fue cuestionada por diversos sectores, incluida la comunidad internacional.

EUA trató de influir en la decisión del Legislativo y el Enviado Especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, aseguró que "lo mejor sería restaurar la situación que existía el 30 de abril". A partir de entonces, desde el GOES se habló de soberanía.

"Son las horas más bajas en la relación entre ambos países en contraposición y contradicción con los intereses estratégicos entre ambos países: cooperación en la lucha contra el crimen organizado, acuerdos comerciales, flujos migratorios, combate y prevención de la corrupción, fortalecimiento democrático, entre otros puntos. En todo esto el gran perdedor es El Salvador", asegura el experto en relaciones internacionales Napoleón Campos.

A su criterio, en el estado actual de la relación el máximo responsable es el gobierno salvadoreño dado que "al desmantelar la vida democrática, constitucional e institucional del país, erosiona a la vez tratados y convenios de los que es parte el Estado de El Salvador. Son compromisos a cumplir en los términos que define el artículo 144 de nuestra Constitución, tratados y convenios cimentados en los principios y valores democráticos".

10 puntos que denotan la relación El Salvador - EUA. En el 2021 desde el GOES se han enviado algunos mensajes en contra de decisiones del Gobierno de Estados Unidos: Salida Ronald Johnson

El exembajador de EUA en El Salvador abandonó el cargo en enero 2021, debido al cambio de Gobierno en el país norteamericano. Durante su gestión acuerpó decisiones adoptadas por el mandatario salvadoreño. Ausencia de Brendan O'Brien en reunión de cuerpo diplomático

El encargado de Negocios de la Embajada Americana fue el único miembro del cuerpo diplomático acreditado en el país que no asistió a una reunión con Nayib Bukele tras la destitución de los magistrados y el fiscal. No recibimiento a Nayib Bukele en Washington

El presidente salvadoreño Nayib Bukele viajó a Estados Unidos en febrero, pero no fue recibido por ningún funcionario del gobierno de Joe Biden. Fuentes norteamericanas confirmaron peticiones de cita de Bukele. Sin recibir a Ricardo Zúñiga

En abril de 2021 el enviado Especial del Departamento de Estado para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga, llegó a El Salvador para sostener reuniones con diversos sectores del país. No sostuvo ningún encuentro con el presidente Nayib Bukele, según se conoció. Llegada de Jean Manes

La exembajadora de EUA en El Salvador, Jean Manes, fue designada en mayo como encargada de Negocios de la sede diplomática norteamericana. Se buscaba mejorar las relaciones entre ambos países. Lista Engel

El 1 de julio el Departamento de Estado de Estados Unidos da a conocer la Lista Engel en la que estaban incluidos 14 salvadoreños, entre ellos funcionarios del gabinete de Nayib Bukele Descalificación a lista Engel

Nayib Bukele descalificó la Lista Engel y aseguró que “fue hecha por puros motivos políticos y que nada tienen que ver con el verdadero combate a la corrupción”. No pidió investigar a ninguno de los señalados. Sanciones a funcionarios

El 8 de diciembre el Departamento del Tesoro de EUA dio a conocer sanciones contra Carlos Marroquín y Osiris Luna, funcionario del Gobierno de Bukele por actos de corrupción y pactos con pandillas. Publicación de supuesta conversación por WA con Manes

En su defensa de funcionarios sancionados por EUA, Nayib Bukele hizo pública una supuesta conversación privada con Jean Manes. El mandatario aseguraba que Manes había hecho peticiones como la liberación de Ernesto Muyshondt y la no reelección de Rodolfo Delgado. Declaración de financiamiento a oposición y petición de Golpe de Estado

En diciembre pasado, durante un acto publico, sin pruebas Nayib Bukele expresó que la comunidad internacional está apoyando a la oposición y pidiendo un Golpe de Estado al Gobierno.



Énfasis en apoyo a obras

En los últimos meses del año el Gobierno inauguró algunas obras que fueron financiadas con fondos otorgados por Estados Unidos como el Periférico Claudia Lars en la zona occidental. En redes sociales la sede diplomática norteamericana hizo énfasis sobre el apoyo otorgado para las obras ante la narrativa gubernamental de ser obra propia.