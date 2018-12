El caso Carla Ayala en 15 frases tras un año de su desaparición y muerte

En la madrugada del 29 de diciembre de 2017 fue lesionada de gravedad y desaparecida Carla Mayary Ayala Palacios, agente de la Policía Nacional Civil (PNC), al salir de una fiesta realizada en la sede del Grupo de Reacción Policial (GRP), en San Salvador.

Posteriormente el GRP fue suprimido y varios de sus elementos, entre ellos el que fue jefe de la unidad, el subcomisionado Julio César Flores Castro, están siendo procesados en el caso de la desaparición y asesinato de Ayala.

Pero el principal sospechoso del asesinato, el también policía Juan Josué Castillo, sigue prófugo.

Luego de varios errores, la PNC ubicó en septiembre pasado los restos de Ayala en el municipio de San Francisco Javier, en Usulután. Los restos fueron sepultados el 21 de septiembre en un cementerio privado de San Salvador. Un día antes habían sido entregados a su familia.

El caso ha tenido diversos momentos en este año. Desde la confusión inicial por una balacera en la residencial San Fernando y en la zona cercana al estadio Cuscatlán, pasando por críticas a la investigación y fallos para localizar el cuerpo de Ayala.

Esto es parte de lo que se ha dicho desde que ocurrió el delito, hace un año.

1. “A lo mejor no hemos tenido una investigación totalmente objetiva de parte de la PNC y precisamente porque son los mismos policías los que están investigando y eso nos afecta grandemente a nosotros. De tal manera que hay versiones contradictorias”.

Guadalupe Echeverría, jefa fiscal unidad de delitos de homicidios

3 de enero 2018

2. “No es extraño que haya fiestas en el interior de la Policía. Lo que sí es extraño es que haya bebidas alcohólicas en esas celebraciones. Eso ya está regulado y no es permitido”.

Howard Cotto, director de la PNC

3 de enero 2018

3. “Es que aquí a los desaparecidos uno no los vuelve a encontrar. A una vecina se le desapareció un sobrino hace como un año y hasta ahora no ha sido encontrado. Estoy destrozada porque creo que eso mismo me va a pasar y no dejo de pensar en eso, en que no la voy a encontrar”.

Mary Palacios, madre de Carla Ayala

3 de enero 2018

4. “Debido a ese compañerismo (entre policías) hubo fuga de información de parte de los investigadores hacia los ahora procesados, porque ellos mismos han cambiado las versiones”.

Guadalupe Echeverría, jefa fiscal unidad de delitos de homicidios

19 de enero de 2018

5. “Se escucharon algunos disparos. Eso fue después de que terminó la rifa de canastas”.

Habitante de residencial San Fernando, donde estaba sede GRP

19 de enero de 2018

6. “Tras un incidente grave en el interior de la Policía Nacional Civil (PNC), hay que investigar y no hay que tratar de tapar el sol con un dedo”.

Jean Manes, embajadora de Estados Unidos en El Salvador

25 de enero de 2018

7. “Yo también soy miembro de la Policía. Tengo 20 años de estar en la institución y 11 de dedicarme a investigar a las estructuras criminales. Sé, por experiencia, que si hay una buena investigación policial, una persona desaparecida puede encontrarse en uno o dos días. Pero ya pasaron más de 40 y aún no sabemos nada de Mayi”.

Lucio Guevara, compañero de vida de Carla Ayala

12 de febrero de 2018

8. “La Policía Nacional Civil se dará en los dientes al sacar de la tumba los restos de una persona diferente a la que andan buscando”.

Hijo de Paula Castro, mujer enterrada en San Francisco Javier y cuyo cuerpo fue exhumado porque se pensó que era el de Carla Ayala

26 de febrero de 2018

9. “No es un acto de negligencia. Realmente es falta de cumplimiento a su deberes. Es casi una complicidad. No estoy dando un adelanto de criterio que le voy a cambiar el delito, pero si la agente murió tiene una grande responsabilidad en no haber detenido a Castillo Arévalo y, sobre todo, en no llevar a la herida al hospital”.

Roberto Arévalo Ortuño, juez del caso, sobre policías procesados por encubrimiento

27 de febrero de 2018

10. “La familia de Carla Ayala sufre un caso de grandes poderes involucrados ahí”.

José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA)

7 de marzo de 2018

11. “La PNC no está escondiendo elementos para obstaculizar la investigación. Nosotros y la Fiscalía hemos sido la parte más activa en la investigación. La Policía es la más interesada en investigar y esclarecer el caso”.

Howard Cotto, director de la PNC

7 de mayo de 2018

12. “Se observa en las cámaras que el agente (Juan Josué) Castillo camina en la acera del GRP seguido por dos agentes, pero no corriendo, sino caminando de una manera tranquila”.

Guadalupe Echeverría, jefa fiscal unidad de delitos de homicidios

4 de junio de 2018

13. “Hay algunos testimonios, de otros casos, que hablan que agentes del GRP iban a lanzar cadáveres clandestinamente a una zona del Bajo Lempa. Es un cementerio utilizado por algunos agentes de ese grupo y se asocia que ahí estaría el cadáver de la agente Ayala”.

Roberto Arévalo Ortuño, juez del caso

21 de junio de 2018

14. “Mi vida está en riesgo por los pandilleros, por mis propios compañeros y por las jefaturas de la UTEP. No hay vida en la PNC para una mujer. Aún después del caso Carla Ayala permiten que me atropellen y ellos mismos lo están haciendo. Solo esperan que a uno lo maten para hacer el gran alboroto; pero dentro de la PNC no respetan a las mujeres”.

Mujer agente de la PNC que denunció a jefes por no permitirle entrar a la Unidad Táctica Especializada Policial (UTEP)

23 de septiembre de 2018

15. “Nos sentimos muy orgullosos de poder tener estos espacios de denuncias y que compañeras y compañeros trabajen arduamente todos los días. Hemos tenido altibajos gracias a los llamados de alerta de los organismos de mujeres. A nivel interno, este ha sido un año muy difícil”.

Howard Cotto, director de la PNC

10 de diciembre de 2018