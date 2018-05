El caso del ex ministro René Figueroa y el reparto de los dividendos entre él y Antonio Saca

La Fiscalía General de la República (FGR) acreditó en la segunda fase del caso Destape a la Corrupción que el exministro de Seguridad René Figueroa se repartió en 2008 $450,000 en partes iguales con el expresidente Elías Antonio Saca. Ese dinero provenía de las utilidades de Radio Difusión de El Salvador, la cual ha sido señalada por la Fiscalía como parte de la estructura de lavado de dinero del caso.

La Fiscalía puso el ojo en Figueroa desde el inicio de la investigación de Saca, debido a su participación accionaria en la empresa antes mencionada. Sin embargo, fue hasta en la etapa de instrucción cuando certificó en el expediente del caso que Figueroa, quien no está entre los acusados, recibió dinero. Se consultó a la Fiscalía sobre este último hallazgo y la respuesta oficial de la Oficina de Comunicaciones fue: “La investigación no está cerrada, se están investigando nuevas aristas y no se puede adelantar nada”.

El exministro admitió a LA PRENSA GRÁFICA que él era parte del circulo de confianza de Saca y dijo que era una especie de “accionista/empleado” en la sociedad Radio Difusión de El Salvador, debido a que la parte administrativa siempre estuvo centralizada en Grupo Samix. “Yo no tuve conocimiento de la parte administrativa, nunca me metí, gracias a Dios. Había confianza y yo estaba cómodo recibiendo mi sueldo de $6,000 mensuales... A mí me decían que eso provenía de las ventas”, dijo Figueroa, quien aceptó que recibía el dinero de su sociedad y el salario como funcionario al mismo tiempo.

Figueroa aseguró que fundó la sociedad con Saca en los noventa. En octubre de 2003, luego de ganar la Presidencia, el expresidente y él salieron de la junta directiva y delegaron a familiares en esta. En 2010, ambos volvieron a la directiva y obtuvieron un crédito a nombre de los dos por más de $800,000 para comprar las instalaciones de la Radio 102.9. El exfuncionario comentó que el trato era que ese dinero se descontara de las utilidades de los años posteriores, en los que asegura que ya no recibió dividendos. Sin embargo, el registro contable de la empresa muestra que el monto de los préstamos siguió subiendo y superó el millón de dólares en 2013.