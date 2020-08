"El concejo municipal se ha renovado en un 95% y creo que es saludable"

El alcalde Miguel Ángel Pereira, busca ganar su tercer periodo al frente de la comuna migueleña para continuar con las obras sociales y de desarrollo que permitan seguir posicionando a la Perla de Oriente como la segunda ciudad más importante del país, según expresó. Pereira aseguró que su principal objetivo es ejecutar el plan estratégico de seguridad, y el reodermamiento del mercado y el rastro municipal.

Durante el desarrollo de las elecciones internas del FMLN, hubo dos planillas para concejales, un propuesta por usted y la otra impuesta por la dirigencia del partido en San Miguel. ¿Cree que el objetivo de la dirigencia del partido era boicotear su trabajo al frente de la comuna miqueleña?

En relación a eso, lo que planteaba en su momento era que lo ideal hubiera sido una planilla de consenso, y se inscribieron dos planillas, pero creo que lo importante de rescatar durante ese proceso es la transparencia y cantidad de votos con la que se desarrolló la votación interna porque se tenía una expectativa que llegarán 300 o 350 afiliados, dada a las condiciones que nos encontramos por el covid-19, y llegaron 800, de un aproximado de casi 1,000 afiliados, es decir que el 70% de los militantes salió a votar y en verdad le agradezco por ese voto de confianza y de cariño que me tiene porque salí con el 99% de los votos. Aunque no llevara contrincante, ellos tenían la opción de no marcarme, no votar por mí, abstenerse en caso que no estuvieran de acuerdo con la administración, sin embargo, eso me motiva a seguir trabajando por el San Miguel que hemos anhelado y seguiremos trabajando sobre esta base.

Usted renovó su planilla de concejales ¿Por qué no continuó con los anteriores concejales?

Esta vez el concejo se renueva en un 95% y considero que es saludable es por eso que hoy le ofrezco a la población migueleña un "refresh" (actualizar) de todo con el nuevo concejo. En esta planilla llevamos representación de mujeres, jóvenes, deporte, agricultores, y otros sectores. La diferencia de esta planilla y con la actual es que la militancia se sintió mucho más representada. Tenemos a Macora Castillo, quien es un legendario, una leyenda en el tema del fútbol y nunca había participado en política y decide hacerlo con Miguel Pereira, y fue uno de los más votados en las internas, eso refleja que no nos equivocamos al escoger el mejor equipo que me acompañará para gobernar en mi tercer periodo.

¿Cómo ve el escenario para las próximas elecciones?

Veo un escenario democrático mucho más representativo. Yo hace diez meses hice un llamado a todos los partidos políticos a que inscribieran a sus candidatos. Hay candidatos del PDC, GANA, Nuevas ideas, ARENA, PCN y del FMLN, de Miguel Pereira, que representa al pueblo. Son siete candidatos a alcaldes y es un número importante para el ejercicio democrático y aunque yo estoy gobernando y cada candidato a alcalde es una competencia, yo lo veo democrático porque es válido y automático, eso legítima mi administración y próximo gane.

¿Cómo ve a sus adversarios políticos?

No los veo como enemigos, los veo como adversarios políticos, hermanos migueleños que somos una misma familia en la ciudad de San Miguel, pero quizás con diferentes enfoques de como abordar los temas y administrar y en ese sentido les invito a ellos a apegarse y hacer una campaña de altura, de trabajo y propuestas y no de desacreditaciones personales como están acostumbrados a hacer algunos candidatos.

¿Considera que Will Salgado es una amenaza para sus intenciones de ganar un tercer periodo?

Para mí amenaza es la pobreza que va dejar el covid-19 después de esta pandemia, la delincuencia, la deserción escolar de muchos niños que han abandonado la escuela, muchos jóvenes no estén yendo a la universidad, el desempleo está creciendo, pues yo me enfoco en esa amenaza. Algunos de los que van ahora en competencia ya fueron derrotados en elecciones pasadas y significa que ya son películas desfasadas, ya son ofertas programáticas desfasadas, y ya el migueleño no cree en ese tipo de ofertas. Nosotros representamos el futuro, lastimosamente entramos en una crisis producto del covid que nos ha bajado la recaudación fiscal, y hemos tenido una oposición que no piensa en San Miguel, sino en sus intereses personales. Hemos sido bocoiteados por parte de los concejales de la oposición, por lo que hemos tenido la plaga de la oposición y ahora este problema del covid.

¿Están trabajando en alguna estrategia para enfrentar la crisis financiera causada por la pandemia?

La estrategia está en que la población activa pague sus impuestos. Nosotros estamos buscando alternativas con los cooperantes, he tenido bastante reuniones con diferentes embajadas y eso nos va a ayudar a ir paleando la crisis financiera.

¿Se ha evaluado aumentar los impuestos municipales?

No, no podemos en un momento de pandemia ahogar a la población, tampoco después de esto, no se aumentarán.

¿En qué proyectos trabajará si vuelve a ganar?

Continuamos con el reordenamiento del centro histórico, el mercado para el que ahora solo falta que aprueben los fondos. Vamos a recuperar el parque Barrios.