El concejo plural bloqueó programas”

Nuevo Cuscatlán comenzó a sonar con fuerza gracias al “boom” de construcción residencial en el municipio. Michelle Sol ganó la alcaldía para el FMLN por segunda vez consecutiva. Tres años después, la alcaldesa busca su reelección siempre por el partido de izquierda, pero ahora recibiendo duras críticas por haber tenido una administración endeudada y con pocas obras.

“En mi periodo no se ha adquirido ni un tan solo préstamo y hemos pagado el 70 % de toda la deuda adquirida a corto plazo”.

¿Cuáles considera que son los principales legados o proyectos que deja del trabajo de estos tres años?

Hemos construido 129 casas para familias de escasos recursos en el municipio, que no tenían vivienda y que antes vivían en un terreno usurpado, que no era de ellos. Y ahora, gracias a Dios, se logró tramitar un terreno y gracias a una ONG que se llama Gente Ayudando Gente de Estados Unidos se construyeron las casas.

¿Cómo se da este proceso, quién compró el terreno, cuánto cuesta?

El terreno es parte de nosotros, se consiguió en compensación social de proyectos que vienen al municipio. Entonces se consigue una ONG que le construye estas casas a las familias, que pasan por un estudio. Esta ONG nos traen los materiales para construir estas casas y se hace el compromiso para las familias le paguen a la fundación $40 mensuales por 12 años. Nosotros, como alcaldía, nos encargamos de poner el terreno. Se ha hecho una inversión de $700,000 entre terreno, agua, servicios básicos, terracería.

¿Para esta nueva reelección cuáles son sus propuestas?

Tengo varias propuestas: continuar con el programa de canasta básica que ayuda a 900 adultos mayores y a 150 mujeres madres solteras de escasos recursos que se les da cada tres meses a las mujeres y los adultos mayores todos los meses; también los programas de becas que son 150 becados mensuales que ya se están graduando. Primero, darle continuidad a todos esos programas. Pero también, uno de los proyectos que creemos que va a ayudar mucho a la población es hacer una banca municipal para micro y pequeños empresarios con fondos propios.

¿Se inscribió en la planilla B?

No, no me inscribí en la planilla B.

¿Por qué?

Confío que voy a ganar, primero; segundo, sé que he hecho las cosas bien y que la gente aprecia lo que se ha hecho y no lo consideré en ningún momento estar en la planilla B, porque puedo dedicarme a otras cosas. Sería demasiado desgastante, este concejo plural ha sido muy complicado. Nos ha bloqueado un montón de programas que son de interés social y no me interesa en ningún momento compartir con ellos.

Mucho se ha hablado de la deuda del municipio, en estos tres años que ha sido su administración ¿de cuánto es la deuda, logró reducirla?

Cuando nosotros entramos con Nayib, yo entré con él como concejal en 2012, recibimos una deuda del alcalde anterior que era como $1,200,000 que era deuda de AFP, de Seguro Social, de la energía eléctrica y nosotros adquirimos deuda para invertir en el municipio en el periodo de Nayib. Invertimos en el bulevar Cuscatlán, invertimos en esta plaza (Central), invertimos en el proyecto de agua. Y quiero contarle que en mi periodo no se ha adquirido ni un tan solo préstamo y hemos pagado el 70 % de toda la deuda adquirida a corto plazo. Me queda un 30 % que considero que se va a cancelar en los próximos meses, antes de que se acabe el periodo.

¿Cuánto es esto en dinero?

En dinero no lo tengo aquí. No le quisiera dar números que no manejo ahorita.

¿Cómo ha hecho para disminuir la deuda y además hacer todas estas obras?

Lo que dice Nayib Bukele: el dinero alcanza cuando nadie roba. Y en esta gestión ha continuado ese legado de Nayib, que lo creó al 100 %.

¿Qué opina de que la sigan considerando la heredera de Nayib?

Me parece que es un gran orgullo considerar a Nayib Bukele mi padrino político. Me encanta que lo digan.

Pero Nayib y el partido han declarado división públicamente...

Mire, lastimosamente talvez no llegaron a acuerdos como debía de ser, pero eso no significa que él y yo tengamos problemas.

¿Y eso no le ha provocado problemas en el interior del partido?

No, el partido respeta mi posición, mi trabajo.

Michelle Sol

Cargo:

Actual alcaldesa de Nuevo Cuscatlán.

Trayectoria:

Se desempeñó como concejal de la alcaldía de Nuevo Cuscatlán, durante el período comprendido entre 2012 y 2015. Es licenciada en Mercadeo y tiene un diplomado en gestión municipal.