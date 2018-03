El conjunto tigrillo recupera efectivos

Lee también

El cuerpo técnico tigrillo volverá a contar con los servicios de Erivan Flores para enfrentar a Pasaquina. El volante de marca pagó un juego de suspensión por acumulación de tarjetas, según afirmó Emiliano Pedrozo, técnico interino del cuadro santaneco.Flores se convirtió en uno de los protagonistas de la victoria de FAS sobre Alianza el pasado domingo. “Erivan y Julio Amaya hicieron un trabajo de veteranos. Pusieron la dinámica que esperamos de un par tan joven, y cuando tuvieron la pelota fueron muy sobrios para manejarla”, declaró Pedrozo.El cuerpo técnico tigrillo también tendrá a disposición a Rubén Marroquín, lateral derecho que superó molestias físicas y se perfila a entrar en la titularidad.De acuerdo con Cristian Álvarez, también técnico interino de FAS, las variantes mejoran las posibilidades de ejecutar la idea de juego que se pretende.“Marroquín tenía un golpe en la costilla, lo cual no le permitió mejorar. Tenemos dos opciones que para nosotros son importantes, pero esperamos tener definido el equipo que se enfrentará a Pasaquina”, subrayó Álvarez.Desde la perspectiva del “Samurái”, un cúmulo de siete partidos consecutivos obliga a darle descanso a algunas piezas. “Creemos que es prudente comenzar a darle descanso a algunos jugadores. Otros nos están pidiendo a gritos jugar”, apuntó Álvarez.“El Polaco” Marroquín se dijo motivado previo al juego ante Pasaquina. “Están las posibilidades. Hablamos con los profesores y con el médico, quien me dijo que ya podían tomarme en cuenta. Ahorita trabajo al máximo con el objetivo de obtener resultados positivos”, declaró Marroquín.Sobre su estado físico, explicó: “Estoy mejorando. En el partido ante Alianza recibí un golpe en las costillas, el cual me impidió jugar ante Firpo. He avanzando bien en la recuperación y empecé a entrenar con normalidad”.