El contrato entre Lotería y firma israelí podría ser nulo

Expertos en materia civil concluyeron que el contrato firmado por la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) y Tenlot es nulo, tal como argumenta la Fiscalía General de la República (FGR) en una demanda interpuesta el jueves anterior.

Dicha demanda civil de juicio declaratorio de nulidad de contrato determina que hay un vicio de nulidad, causa ilícita, objeto ilícito y fraude de ley, ya que atenta con la Ley Orgánica de la Lotería Nacional de Beneficencia y su reglamento.

“Al contrato le faltan elementos legales para poder configurarse, ese es otro motivo de nulidad absoluta. Al ir contra ley expresa está violando la ley y es inválido”.



Raúl García Mirón, experto en litigios.

El artículo tres de la Ley Orgánica de la LNB expresa que “el negocio de lotería es actividad exclusiva de la Lotería Nacional de Beneficencia. En consecuencia, queda prohibido su ejercicio a cualquiera persona natural o jurídica, de derecho público o de derecho privado”.

Sobre este punto, el abogado experto en litigios Raúl García Mirón está de acuerdo con las acciones tomadas por la FGR y manifiesta que según la información que ha brindado dicha institución sobre el caso “estaríamos ante un contrato que adolece de objeto ilícito, por cuanto se está incorporando en un contrato algo que está fuera de comercio, por prohibición expresa de ley”.

También manifestó que en ese contrato no se han seguido los procedimientos legales. “Le faltan elementos o requisitos legales para poder configurarse, ese otro motivo de nulidad absoluta, no tiene el amparo legal de poderlo realizar, al ir contra ley expresa está violando la ley. La ley es clara, el negocio de la LNB es exclusivo según su artículo tres”.

El experto dijo que más allá de inválido, el contrato es inexistente y que judicialmente se invalidan sus efectos y con efectos restitutorios, porque se estaría afectando posiblemente el patrimonio de la institución y estos son bienes públicos.

“Este contrato pareciera entre dos sujetos como si fueran particulares y no, no se puede. Si el contrato se declara nulo la lotería vuelve a hacer todas las funciones”.



German Rivera, experto en derecho

Germán Rivera, especialista en materia constitucional, explicó que la FGR está habilitada a realizar la demanda por la defensa de la legalidad y los intereses de la sociedad. Y dijo que si la LNB quiere hacer nuevos servicios o productos debería hacer reformas a su Ley Orgánica para que esto se incorpore.

“Este contrato pareciera entre dos sujetos como si fueran particulares y no, no se puede. Por otro lado, si el contrato se declara nulo, no existe, por lo tanto, la lotería se quedaría a hacer todas las funciones que le corresponden”, resumió.

El especialista dijo que es muy posible que la empresa demande a la LNB si el contrato se declara nulo y que quien intervendría nuevamente es la FGR, esta vez en representación de la LNB.

TENLOT

Tenlot es una empresa establecida por el millonario israeli Jacob Engel. La firma invierte en el desarrollo del mercado de lotería y juegos. En el país su representante legal es Jorge Arturo Aguirre Alger. Esta redacción le contactó ayer para esta nota, pero el personero decidió no pronunciarse.