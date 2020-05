"El covid-19 truncó mi sueño de trabajar en áfrica y quedé varado"

A la distancia que recorre un avión en un día y medio de vuelo comercial está varado Ramón, un salvadoreño de 34 años, en una isla de Zanzíbar, que pertenecen a Tanzania, en África Oriental. Él viajó a inicios de marzo pasado para convertirse en uno de los gerentes de un hotel de ensueño y darle una mejor vida a su hijo de año y medio, pero la pandemia puso ese sueño en pausa.

"Dolió bastante, pero venía con el plan de trabajar cuatro años. La empresa paga 30 días de vacaciones, los cuales tenía pensado regresar para visitar a mi familia y mi mamá se iba a quedar visitando a mi hijo, pero bajo las restricciones de la cuarentena ha sido imposible", confiesa el salvadoreño vía telefónica.

Ramón (nombre cambiado) ahora está sin trabajo, pues su contrato fue congelado el 1. º de abril pasado. Permanece alojado y con alimento en el hotel para el que trabajaba, pero sin poder abrazar a su hijo, madre y abuela. Y a 13,836 kilómetros lejos de su país.

De momento, y aunque su visa de turismo está a siete días de expirar, la embajada de El Salvador en Corea del Sur -que está al pendiente de los casos de salvadoreños varados como Ramón en África, Asia, Oceanía y Medio Oriente - ha logrado tramitarle un permiso para que pueda permanecer en África, mientras es repatriado debido a la emergencia mundial causada por la covid-19.

Ramón cuenta que el hotel no es lo mismo que hace unas semanas. De los cientos de huéspedes, se han quedado únicamente albergando unos 20 locales y 35 extranjeros. Esos extranjeros que como Ramón llegaron a Zanzíbar buscando trabajo y están a la espera que los aeropuertos abran y puedan volver a casa mientras la situación se normaliza. Además, ese grupo se reduce aún más, pues de acuerdo con Ramón, solo hay siete latinoamericanos: cuatro cubanos, una ecuatoriana, un peruano y él.

Lo que le preocupa al salvadoreño, sin embargo, es que cuando abran los aeropuertos el próximo 10 de junio, se convierta en el único que se quede varado en Zanzíbar, porque sus compañeros extranjeros ya están gestionando regresar a casa, detalla Ramón.

"Ahora (ayer) nos avisaron que el 10 de junio reabren el aeropuerto (de acá) y que viajemos todos los que tengamos que hacerlo. Se han comprometido con el pago de mis boletos, pero en casos como el mío no me puedo ir", explica Ramón vía telefónica, pues en El Salvador aún no hay fecha probable de la rehabilitación de los vuelos.

El salvadoreño se ha comunicado con la embajada de El Salvador en Corea del Sur, pero no le especifican cuándo podrían ayudarle a volver al país . "Tampoco me han mandado víveres, pero sí el asesor que atiende mi caso ha estado pendiente, lo que no sé cómo va el plan de repatriación", detalla.

Ramón dice que lo último que supo de su posible repatriación es que no había un plan seguro. El Ministerio de Relaciones Exteriores ha dicho que regresará a los salvadoreños a casa en unas 14 semanas, periodo en el que podría volver a operar el hotel para el que trabajaba, pero su futuro en África sigue siendo incierto: "No hay tantas esperanzas, pero sea lo que Dios quiera", concluye el salvadoreño que, por ahora, no ha podido cumplir su sueño de una mejor vida.