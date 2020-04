El daño colateral en el Saldaña

Daniel ya tiene dos horas de esperar para que le entreguen un medicamento en las afueras del Hospital Nacional General de Neumología y Medicina Familiar "Dr. José Antonio Saldaña", en el municipio de San Salvador. Es uno de los pacientes que llegan, como todos los días, a pedir sus medicamentos para controlar enfermedades crónicas degenerativas o para el VIH. Sin embargo, esa rutina les dio un vuelco desde el mes pasado, cuando las autoridades anunciaron que adecuarían ese hospital para atender a los pacientes con diagnóstico positivo por el covid-19.

El joven explica que llegó desde temprano al hospital porque ya no tiene medicamento. "Si tuviera para mañana (hoy) no hubiera venido, sé que es cansado estar esperando, pero no tengo de otra", explica Daniel, mientras remueve en las manos el comprobante que enseñó a la Policía Nacional Civil (PNC) para que no lo retuvieran en su camino, pues debe sortear la cuarentena domiciliar ordenada por el Ejecutivo.

Junto a Daniel se encuentra sentada Carolina. Ella no llegó al centro por sus medicamentos, explica, sino por los de su hijo Marco, que tiene más de 12 años de vivir con VIH. Carolina dice que su hijo tiene medicamento para siete días más, pero llegó al hospital para saber si él podría pasar consulta y que le dieran la orden para un examen que tiene pendiente.

"Tengo entendido que en el hospital hay solo siete pacientes con ese virus del ambiente. No sé si estarán recibiendo más pacientes todavía", habla Carolina con incertidumbre al acercarse a un guardia de seguridad.

Más allá, se escucha cómo un guardia le dice a Carolina que se vuelva a sentar y no sea impaciente, que pronto la atenderán y que ni piense en entrar porque si lo hace no saldrá.

Carolina también lleva esperando dos horas. Este jueves, el reloj marca las 9:30 de la mañana.

"Necesito saber si me van a atender a mi hijo. A él le dio un derrame cerebral y desde entonces le cuesta movilizarse solo. Desde que me lo ve este doctor ha mejorado, cuando lo conoció solo la piel le impedía que se me le vieran los huesos", dice.

A unos metros, por el distanciamiento social impuesto por covid-19, está Angela. Ella también quiere sus medicamentos; aunque solo ha esperado una hora, explica que llegó tarde porque viene desde San Vicente. Ella también explica que sus medicamentos se le terminarán en un par de días.

Mientras habla, sale un promotor de salud del hospital. Carolina, Ángela y Daniel se le acercan, pero notan que el joven no trae medicamentos, sino un listado.

El promotor, que no se identifica con los pacientes, les dice que su medicamento les será entregado mañana (hoy) a las 9 de la mañana en la unidad de salud de San Jacinto, en el municipio de San Salvador.

Los pacientes no fueron atendidos ayer porque los médicos que les despachan sus medicamentos están al cuidado de pacientes infectados por covid-19 y todo el hospital ha sido cerrado por la emergencia nacional, explica el promotor. Las autoridades confirmaron dos muertes en ese centro de salud por el nuevo coronavirus.

"Son tantos pacientes que no podemos contactarlos para decirles a dónde tienen que ir a recibir sus medicamentos", les justifica al anotar sus datos en una tabla.

La siguiente indicación que da es que deben preguntarle a los motoristas de las rutas que pasan frente al hospital, para ver en cuál se pueden ir.