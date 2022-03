El deplorable (y peligroso) estado de algunas pasarelas de San Salvador y sus alrededores

"No me gusta pasar por aquí porque me da miedo, me mareo, la pasarela tiembla", dijo Rosa Argueta, de 65 años, quien este jueves 10 de marzo quería cruzar el atajo aéreo desde la acera del Instituto Emiliani hasta el andén de la Basílica de Guadalupe, ubicada en la carretera Panamericana, en Antiguo Cuscatlán.

Rosa esperó a que otra persona pasara por el lugar para pedirle que la tomara de la mano para cruzar. Esa es la realidad de algunas pasarelas ubicadas en las principales vías de San Salvador, del centro histórico y otras ubicadas en la periferia.

La Prensa Gráfica hizo este jueves un recorrido por varias pasarelas de San Salvador, y se pudo constatar que, por ejemplo, la que está ubicada frente a la Ceiba de Guadalupe, o Basílica de Guadalupe, se mueve con el tránsito de las personas, el piso está liso y las gradas están notablemente desgastadas.

Abajo de esa pasarela, el pasado 28 de febrero murió el sacerdote español José Ignacio Odriozola, quien al momento de querer cruzar los seis carriles fue atropellado por un automovilista que huyó del lugar.

Frente al Centro Escolar Francisco Morazán, sobre la calle San Antonio Abad, hay otro de estos pasos aéreos. Esta pasarela está enmohecida, sucia, agrietada y en sus paredes hay grafitis, heces y mal olor. Por ahí pasan estudiantes del mencionado centro escolar y también de la Universidad de El Salvador (UES).

La que está ubicada en el acceso a la UES, en el sector del departamento de Biología y Psicología, también deja mucho que desear a los transeúntes. Está sucia, enmohecida, y el piso está dañado.

Mientras, la pasarela de la colonia Zacamil, ubicada en la cruz calle de la calle Zacamil y la 29a. avenida norte, ha sido convertida en un minimercado. La estructura está en regulares condiciones, pero el piso y las gradas de metal están dañadas y lisas.

También se visitó la que está que está en la 49a. avenida sur, en el costado poniente del estadio Jorge "Mágico" González. De igual manera, se constató que las gradas están lisas, por lo que los peatones deben bajar con sumo cuidado para no caerse. Abajo de la misma hay ripio, vidrios quebrados, suciedad y las láminas que se ubican al costado de las gradas están rotas y manchadas con grafitis.

Frente a la Unidad de Salud "Gerardo Barrios", en la carretera Panamericana, hay otra pasarela. Esta vía aérea es una especie de dormitorio. Hay botellas con agua y heces. En horas de la noche, el lugar es oscuro y peligroso.

Hay pasarelas como la que se ubica frente al parque Infantil, en las cercanías del Instituto Nacional de los Deportes, que tienen gran circulación, por estar sobre una vía de intenso tráfico vehicular y por su cercanía con paradas de autobuses y de la zona comercial del centro de San Salvador. Ese acceso también necesita reparación, mantenimiento e iluminación.

La pasarela ubicada en el bulevar del Ejército a la altura del hospital Amatepec es utilizada para la venta de ropa.

En redes sociales circuló este miércoles la imagen del deterioro en las escaleras de cemento de la pasarela ubicada frente al Centro Escolar 5 de Noviembre, contiguo a la Unidad de Salud del Barrio Lourdes, sobre la alameda Manuel Enrique Araujo. Tiene varias escaleras dañadas. Sin embargo, esta fue reparada en las últimas horas.

Pablo Gutiérrez, de 62 años, opina que algunas personas prefieren arriesgarse a cruzar por la calle, ya que muchas pasarelas son utilizadas para asaltar o para vender todo tipo de productos. "Yo voy a traer a mis nietos a la escuela, y poco las usamos ya que nos da miedo. Nos pueden asaltar. Varias están bien dañadas", dijo.