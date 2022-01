El día que Nuevas Ideas recordó la Ley de Acceso a la Información Pública

Ayer, durante poco más de una hora, la comisión de hacienda de la Asamblea pareció una comisión especial. La blandeza con la que el oficialismo suele tratar a todos los invitados que llegan con la bandera del GOES desapareció ante los funcionarios del Instituto Nacional de la Juventud (INJUVE).

¿La causa? Los diputados habían pedido información relacionada a remociones de subdirectores departamentales de un programa del instituto y la misma no había sido enviada por el instituto. ¿El detalle? No había sido enviada porque el instituto estaba a la espera que desde Casa Presidencial (CAPRES) les dijeran qué podían enviar y qué no.

Así, dicho de una manera, el oficialismo chocó con el oficialismo. Ese muro construido en el que nada se mueve si no se aprueba desde CAPRES fue barrera para que los diputados cian —porque los diputados de otros partidos en la comisión pasaron la mayor parte de la reunión en sus celulares y sus papeles— obtuvieran la documentación pedida.

Sin embargo, alguien tenía que pagar la afrenta. De pronto, en boca de los legisladores cian aparecieron palabras como "acceso a la información pública", "información oficiosa", "información reservada", "transparencia"; todas ellas ajenas a la vida del partido oficialista desde su nacimiento, al grado que son el único partido que participó en la elección 2021 que no transparentó las fuentes de financiamiento de su campaña electoral.

La discusión, por un momento, adquirió tintes de meme de Spiderman. Los legisladores acusaban al INJUVE de querer engañar a la comisión y a la población, solo para que el instituto les respondiera que tampoco ellos debían engañar a la población, ya que ellos no cuentan con oficial de acceso a la información pública.

El tono se puso tenso. Sobre todo cuando Meléndez indicó que "desde que ha iniciado la gestión de la licenciada (Zaira) Pineda, si algo se ha mejorado es el tema de ejecución y transparencia...". Será que Pineda relevó en el cargo a la hoy diputada Marcela Pineda o alguna otra razón no explicada, pero el diputado William Soriano lo interrumpiera con la soberbia usual. "No le estamos pidiendo excusas, le estamos preguntando que porqué no remitió la información que se le solicitó", espetó.

No quedó ahí. Marcela Pineda amenazó con pedir a hacienda pidiendo no ejecutar el presupuesto del INJUVE, Soriano leyó artículos de la LAIP, y acabaron dando ocho días más para que cumplieran su petición. Ayer, Nuevas Ideas descubrió la importancia de la LAIP.