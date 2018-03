El diagnóstico del Gobierno sobre los desplazamientos forzados: "No es como los medios lo pintan, la movilidad no es caótica”

El Ministerio de Justicia y Seguridad presentó hoy un informe sobre desplazamientos forzados a causa de la violencia, algo que ellos llaman movilidad interna, el cual realizó en 20 municipios del Plan El Salvador Seguro. La Dirección General de Estadísticas y Censos (DIGESTYC) entrevistó a 41,000 personas, de las cuales 450 aseguraron que abandonaron sus hogares entre 2006 y 2016 por la violencia.

“Solo el 1% abandonó sus hogares por violencia.La movilidad interna a causa de la violencia no es como los medios de comunicación lo pintan. No es caótica. No es que aquí hay una guerra declarada", valoró Evaristo Hernández, director de DIGESTYC.

El informe revela que Soyapango, Ilopango, San Miguel, Santa Ana y San Salvador son las zonas donde hubo más personas desplazadas a causa de la violencia.

El 69% de las personas entrevistas huyeron de sus hogares por amenazas; el 24% por extorsión. Saúl Carballo, representante de la Dirección General de Estadística y Censos, dijo que las personas "abandonaron su vivienda por prevención no porque fue afectada directamente".

Según el estudio el 1.1% de 41, 650 personas se vieron obligadas a cambiar de residencia dentro de El Salvador a causa de la violencia. pic.twitter.com/joemmVaBFC — M_JusticiaSeguridad (@MiSeguridad_SV) 20 de marzo de 2018