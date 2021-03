El director de Centros Penales entró a centro de votos a la fuerza

A utoridades electorles le solicitaron a Osiris Luna no atrasar el proceso y le pidieron que presentara una acreditación emitida por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para poder permanecer en el centro de votación a pesar de que el Centro Escolar Francisco Gavidia, de Villa El Refugio, departamento de Ahuachapán, no estaba abierto para los votantes.

En un video compartido por ciudadanos en redes sociales se observa a un grupo de militantes del partido Nuevas Ideas, encabezados por Osiris Luna, ingresar de manera violenta al centro de votación.

Luna denunció que se estaban incumpliendo deberes por parte del Tribunal Supremo Electoral y que estaban estropeando el proceso electoral ya que según él, había un bloqueo a miembros del partido Nuevas Ideas y eso representa, "una afectación a la transparencia de las elecciones", señaló.

La denuncia de Luna era porque a los miembros de Nuevas Ideas no se les habían entregado credenciales para formar parte de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), situación que fue aclarada por autoridades del TSE.

Envalentonados, simpatizantes de Nuevas Ideas derribaron un portón de Centro Escolar de Guaymango, en rechazo al TSE.

"De una manera prepotente y en voz alta, Osiris Luna nos decía que nosotros teníamos que aceptar a todos los representantes de Nuevas Ideas. Lo hacía cuando la ley es clara", expresó Aura Lisseth Herrera, presidenta de la Junta Electoral Municipal (JEM).

Herrera añadió que casi con tres horas de retraso, los integrantes de la JEM llegaron a un acuerdo, a fin que se realizarán las elecciones y el resto del día transcurrió con normalidad.

"Abrimos a las 9:45 a.m., accedimos para seguir con el proceso electoral, ya que ellos querían cancelar las elecciones en este centro de votación. Además, habían muchos adultos mayores en la entrada, esperando por más de dos horas, para poder emitir el sufragio", indicó la presidenta de la JEM.

Mientras que el fiscal del centro de votación dijo: "yo no he venido a perseguir delitos en este momento, yo he venido a verificar la legalidad del proceso electoral; si hay delito la Policía debería actuar en flagrancia".

Osiris Luna también llegó al Centro Escolar de Guaymango, siempre en el departamento de Ahuachapán, por la misma situación, en donde se reportaron disturbios a tal grado que los militantes derribaron el portón del Centro Escolar.

Aura Lisseth Herrera, presidenta JEM El Refugio

MÁS DESÓRDENES

Constantes choques entre miembros del partidos Nuevas Ideas y el PCN se registraron en las afueras del centro de votación habilitado en el Centro Escolar Alejando de Humbolt, de Ahuachapán, uno de los principales habilitados en la cabecera departamental.

Un vigilante de Nuevas Ideas salió para avisar a los votantes que esperaban afuera que miembros del PCN querían bloquear su ingreso y desesperarlos para que no voten. Otras personas intervinieron y también hubo insultos.

En este centro de votación la afluencia de personas fue bastante considerable, y aunque se habilitaron dos filas, una para personas mayores de 60 años y la otra para el resto de votantes, no se respetó el orden durante el proceso.

Al interior del centro las colas también fueron bastante largas y algunas personas optaron por retirarse del centro de votación, con evidente descontento por no emitir el sufragio.

EN ORDEN

Los 23 centros de votación habilitados en la ciudad de Ahuachapán cerraron a las 5:00 de la tarde, como dicta la ley, sin reclamos de los electores, que lograron ingresar a tiempo.

Intercambio. Osiris Luna llegó a El Refugio a interceder por personeros de Nuevas Ideas.