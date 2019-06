Alberto Pretch dice conocer bastante de la realidad que vive El Salvador en cuanto a la lucha contra la corrupción. Sus cargos como presidente de la organización Chile Transparente y miembro del directorio de Transparencia Internacional le permiten señalar que El Salvador, aunque no es el país que mejor lucha contra la corrupción, sí ha logrado tener avances significativos, los cuales, dice, se han dado gracias a que se ha permitido que los entes contralores puedan realizar su función, "algo que en otros países latinoamericanos como Venezuela y Nicaragua, no ha podido establecerse".

¿Cómo se puede analizar el momento que vive Latinoamérica en cuanto a la lucha contra la corrupción?

En el continente estamos viviendo momentos sumamente complejos. Por una parte, si se habla más de corrupción, es un tema que está en foros, en las preocupaciones de las personas, incluso hay países que se han movilizado contra la corrupción y eso es importante. Se han descubierto casos de gran magnitud, como la operación Lava Jato y el caso de Odebretch en toda la región, pero sí hay algo que es preocupante: y es que el discurso anticorrupción ha sido tomado por populistas que finalmente llegan al poder, pero que en sus hechos y acciones no dan respuesta a las expectativas que los ciudadanos han expresado en ellos. Y ha sido en distintos países de la región.

¿Cómo se ha tomado este avance y aumento en la lucha contra la corrupción?

Desde Transparencia Internacional vemos con alegría que cada vez más hay un combate frontal a la problemática de la corrupción, pero también vemos que hay decaimiento institucional en la región que ha llevado a que haya por ejemplo llevado a que tengamos gobiernos que son absolutamente antidemocráticos y lo vemos con (Daniel) Ortega, con (Nicolás) Maduro, lo que ha pasado con Jimmy Morales en Guatemala y los problemas que se han suscitado en Honduras en los últimos tiempos nos hablan de una democracia que sigue estando en riesgo.

¿Que la lucha contra la corrupción sea mayor significa que hay más corrupción?

Significa que sabemos más, que nos importa más, pero también que el nivel de corrupción ha aumentado. Hoy en día las redes de narcotráfico, las redes de financiamiento político para obtener obras hablan de magnitudes de dinero mafiosas y de corrupción que no las habíamos conocido antes. Ahora lo importante es que se dote a las instituciones como fiscalías, ministerios públicos y a la Justicia se le dé la independencia necesaria para que se pueda poner un freno, aun si la corrupción ha sido cometida por altos mandatarios de un país.

¿Qué concepto tiene Transparencia Internacional sobre El Salvador y su lucha contra la corrupción?

El Salvador tiene un índice de percepción de 33 puntos, si no me equivoco. No es de los países peor ranqueados, pero es uno de los países considerados con altos índices de corrupción, que tiene problemas importantes y eso habla de que los desafíos para El Salvador también son muy importantes.

¿Cuáles son esos desafíos?

El Salvador tiene la voluntad para avanzar, tiene la capacidad técnica y la ciudadanía preparada en la lucha contra la corrupción, pero parece que sigue mucho las enseñanzas de Luis Fonsi: "Despacito, despacito", y la verdad lo que se requiere es de mayor rapidez. El Salvador requiere aprobar una ley de probidad de la función pública hace tiempo. La normativa es muy antigua, así como la normativa del servicio civil de 1960 y esto lo que permite es que pueda llegar un presidente de la república y despedir a cualquier funcionario sin evaluación. También hay una carencia de una buena política de combate contra el lavado de activos y de cualquier bien proveniente de fondos ilícitos.

El Salvador, usted menciona que ha sido bien visto desde Transparencia Internacional, pero cuando se dan los casos de judicialización a expresidentes, ¿cuál fue la percepción que se tuvo del país?

Que el aparato penal funcione de manera eficiente y pueda perseguir a altos dignatarios y acá se puede ver desde distintos puntos políticos, habla bien de un sistema persecutorio. Y eso hay que cuidarlo. Cuando se ataca la Fiscalía, a los fiscales, a la justicia, se pone en riesgo el Estado de derecho. Hay otros países que no han tenido la oportunidad de hacer esa persecución, como es el caso de Venezuela y Nicaragua. Hay una impunidad y una persecución sistémica del régimen de Maduro con cero posibilidad de penalidad con cero fiscalía independiente, cero justicia independiente y no hay libertad de prensa. Finalmente, se vive en una dictadura y eso hay que evitarlo. En El Salvador eso sí dio ejemplos importantes, de que las instituciones pudieron llevar esa persecución penal y llevaron los casos donde tuvieron que estar.

¿Transparencia Internacional es de la idea de que los países implanten un ente internacional que persiga la corrupción?

En ese punto somos muy respetuosos de la opinión que brindan los capítulos locales, en este caso FUNDE (Fundación Nacional para el Desarrollo) ha tratado de promover la instalación de una CICIES en El Salvador, obviamente tratando de resolver las características propias de El Salvador que son distintas y hay que recordar que no se puede exportar un mecanismo desde otro país. Lo que pasó en Guatemala y Honduras fueron momentos muy puntuales en cada uno de los países, pero como repito, como Transparencia Internacional somos respetuosos de lo que opina cada capítulo local.