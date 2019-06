El discurso de Bukele, el más corto de los últimos ocho traspasos presidenciales, respecto a los de sus predecesores

El presidente de la República Nayib Bukele fue juramentado hoy en un acto público en la Plaza Barrios, donde pronunció un discurso que contiene 2,534 palabras. El discurso del expresidente Salvador Sánchez Cerén contenía, 3,542 palabras. El más largo hasta la fecha es el del expresidente Alfredo Cristiani con 4,959 palabras.

Más allá de su extensión, las alocuciones de los presidentes electos suelen reflejar su visión del país que reciben, y cuáles serán sus prioridades durante los cinco años que les esperan.

¿Cuáles fueron las líneas centrales de los discursos iniciales de los anteriores presidentes respecto al recién nombrado mandatario?

Napoleón Duarte, junio de 1984:

El primer presidente electo sin sombra de duda en toda la historia del país, en su discurso de toma de posesión hizo un elogio de la democracia, y cuanto había costado lograrla. Él estaba consciente de que el país urgía de una solución a la guerra, pero no estaba seguro de apostarle a un diálogo con negociación. Sus tres grandes temas: guerra, crisis económica, necesidad de un pacto social.

Alfredo Cristiani, 1 de junio de 1989:

Tomó el país en guerra y con una profunda crisis económica; desde su discurso dio líneas de lo que deseaba hacer: lograr una paz negociada, pero dentro del marco legal del país. Sus tres grandes temas: solución del conflicto, liberalización de la economía, y atención social a los sectores más vulnerables.

Armando Calderón Sol, 1 de junio de 1994:

Quien fue el primer presidente electo en un ambiente de paz, dedicó buena parte de su discurso a los problemas sociales en que vivía el país, en particular, la pobreza. Señaló que el Estado está para apoyar al individuo, pero que era él el principal responsable de salir adelante. Sus tres grandes temas: consolidar la paz y hacer reformas económicas en favor del mercado. La inseguridad ya aparece como un tema de preocupación, pero sin mucho énfasis.

Francisco Flores, 1 de junio de 1999:

Llegó al poder en los albores del Siglo XXI; El Salvador seguía enfrentado grandes problemas sociales, en un ambiente de desigualdad. Se refiere al problema, y luego enfatiza en que es el individuo quien debe resolverlos, sin que haya privilegios para unos. Sus tres grandes temas: la creación de empleo a través de la iniciativa privada, liberalización de servicios provistos por el Estado y la inseguridad pública.

Elías Antonio Saca, 1 de junio 2004:

Da un ligero giro con respecto a los últimos tres presidentes de ARENA al señalar que su prioridad será lo social, sin descuidar lo económico. Sus tres grandes temas: apuesta al libre comercio, ayuda social del Estado al individuo, y es el primero en referirse directamente a las maras como un problema que “debe ser extirpado”. Se refirió al plan País Seguro, la Súper Mano Dura y la Policía Rural.

Mauricio Funes, 1 de junio de 2009:

Pone énfasis en el cambio y habla de una reconstrucción social y económica del país. Sus tres grandes temas son: medidas ante la crisis económica mundial, programas de ayuda social en educación y gratuicidad de la salud, y lucha en contra el narcotráfico y las pandillas.

Salvador Sánchez Cerén, 1 de junio de 2014:

Hizo un elogio de los primeros cinco años del gobierno del FMLN, y anuncia que ampliará los programas sociales; se preocupa por apaciguar dudas sobre su relación con Estados Unidos, y la empresa privada; hace mención de la inseguridad en todas sus formas, sin individualizar en el problema de las pandillas.

Nayib Bukele, 1 de junio de 2019:

Señaló que hará un cambio en la forma de gobernar; exaltó a la concurrencia en la Plaza Barrios, agradeció a su esposa y recordó a su padre en una larga anécdota. Reiteró que hará las obras de infraestructura que prometió, y anunció que tomará decisiones difíciles. Sus tres grandes temas: cambio en la forma de gobernar, apoyo de la población, tomará decisiones difíciles. No mencionó los temas en particular.

DESLIGADO DE SUS PARTIDOS

Desde Francisco Flores hasta Salvador Sánchez Cerén, todos se refirieron al partido que los había llevado al poder durante su discurso. Funes incluso llegó a decir "mi querido partido FMLN" y Flores mencionó tres veces a ARENA en su exposición. Nayib no solo no hizo lo mismo ni con GANA ni con el movimiento Nuevas Ideas, sino que aseguró que no gobernará para ningún partido político, sino para la gente.

INTERACCIÓN CON EL PÚBLICO

Este es el punto donde Bukele más destacada respecto a sus últimos predecesores. Hoy ofreció un fragmento de su discurso en lenguaje de señas, en clara alusión a las personas con discapacidad auditiva, y antes de finalizar pidió al público presente en la Plaza Cívica que levantara su mano y jurara "contra todo obstáculo, contra toda barrera", defender el resultado del pasado 3 de febrero: su elección como presidente.

Los últimos cuatro presidentes solo habían incluido a la gente en su discurso con frases como "Soy Tony Saca... su Presidente, y seguiré siendo el mismo, porque el poder no me cambiará".

Las siguientes nubes destacan las palabras más repetidas por los expresidentes y el reciente nombrado mandatario en sus primeros discursos a las nación: