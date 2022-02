El discurso del rector de la UES se acerca al del oficialismo

El rector de la Universidad de El Salvador (UES), Roger Arias, utilizó un discurso a tono con el oficialismo para justificar el silencio que ha guardado el centro de estudios superiores durante episodios que la sociedad civil, otras universidades y la comunidad internacional han calificado como retrocesos democráticos.

"Quisieran ver a la Universidad de El Salvador manifestarse en las calles, a la par de la ANEP -la Asociación Nacional de la Empresa Privada -, a la par de ARENA. ¿A cuenta de qué? Si la universidad no es chucho de finca, que cualquiera lo va a ajotar. Quisieran ver a esta institución defendiendo los intereses y los privilegios que ellos perdieron", dijo Arias este miércoles, durante su intervención en el acto conmemorativo por los 181 años de fundación de la UES.

El rector comenzó su discurso con un recuento del rol de la universidad, la única pública del país, frente a las dictaduras militares del siglo XX, recordando cómo la institución promovió la huelga de brazos caídos "para derrocar al dictador de ese entonces", Maximiliano Hernández Martínez.

Arias también recordó las intervenciones militares que enfrentó la universidad entre 1972 y 1984. "El hecho mismo que la universidad se haya incorporado activamente en la defensa de la vida, en la denuncia de las violaciones a los derechos, en la búsqueda de libertades, en la búsqueda de democracia, le costó a nuestra casa de estudios superiores el martirio de buena parte de sus hijos e hijas, incluyendo autoridades universitarias", sostuvo.

Tras ese recuento, Arias arremetió contra quienes han señalado a la UES de tener una actitud pasiva frente a hechos ocurridos durante el gobierno actual. "No se vale que algunos dizque analistas políticos, a quienes yo les llamo de pluma vendida, critiquen a esta casa de estudios superiores por no acceder a sus caprichos, por no acceder a sus intereses (...). No se vale, entonces, que estas personas estén demandando que la universidad salga a las calles, cuando no tenemos ni la obligación de defender sus intereses ni sus caprichos", sostuvo.

"¿Por qué no dijeron nada cuando los gobiernos de ARENA privatizaron los activos del Estado? ¿Por qué callaron, por qué silenciaron sus plumas? ¿Acaso no tenían tinta para escribir cuando todos los gobiernos de ARENA privatizaron los activos del Estado? ¿Y ahora exigen que la universidad salga y diga algo, cuando ellos callaron cuando le robaron al pueblo lo que era del pueblo?", agregó.

Las palabras de Arias coinciden con el discurso que ha utilizado en varias ocasiones Nayib Bukele para responder a los señalamientos en contra de sus políticas: "Recuerden, cuando les digan que 'protegen la Constitución', el 'estado de Derecho', la 'institucionalidad' y la 'separación de poderes', en realidad se refieren a: mantener sus privilegios, su poder y dejar a nuestro país saqueado, mientras el dinero ya no cabe en sus bolsillos", escribió Bukele el 12 de octubre de 2020 en Twitter, en respuesta a una resolución de la Sala de lo Constitucional destituida.

A juicio de Arias, aún no es momento de que la UES se manifieste en las calles como lo hizo en el siglo pasado. "Esta universidad va a salir cuando se vulneren los intereses de las grandes mayorías y ya lo hemos demostrado. Esta universidad va a salir cuando sea necesario salir a las calles, pero no somos chucho de finca, que cualquiera, así como estos señores de pluma vendida, y que en su accionar han demostrado ser otra cosa, están exigiendo que salgamos a la calle", insistió.

"Esta universidad se ha manifestado cuando están en riesgo las libertades, se ha manifestado cuando existen violaciones a los derechos humanos, pero no se va a manifestar para satisfacer caprichitos e intereses de nadie", remató.

Sus palabras surgen un día después de haber compartido mesa con los titulares del Ministerio de Seguridad, la Policía Nacional Civil y la Dirección de Reconstrucción de Tejido Social para la firma de un convenio. Sin embargo, no es la primera vez que Arias considera que la situación democrática del país no amerita un pronunciamiento más contundente de parte de la UES.

En octubre de 2021, dijo a LA PRENSA GRÁFICA que "la universidad saldrá a las calles cuando se tomen medidas de política económica que atenten contra las grandes mayorías".

"Si se trabaja una reforma de pensiones que perjudique a las y los trabajadores, ahí va estar la UES. Si se trabaja una ley del agua que deje las puertas abiertas a la privatización de recursos, ahí va a estar. Si se trabaja una reforma fiscal que grave aun más a los pobres, como el impuesto al IVA, ahí va a estar la UES. Pero el resto de acciones no afectan a las grandes mayorías del pueblo salvadoreño", dijo en ese momento.

En esa misma entrevista, Arias aseguró que la imposición de personas afines al oficialismo como magistrados de la Sala de lo Constitucional no afecta a los salvadoreños y consideró que el país no enfrenta un retroceso democrático: "Yo creo que el calificar que ha habido retrocesos a la democracia es muy atrevido. Han habido acciones que riñen con la democracia, pero desde mi punto de vista, no han habido retrocesos en la democracia. Y si le preguntan al ciudadano común en qué le afecta que hayan quitado una Sala y puesto a otra, no le afecta".

Este miércoles, el rector de la UES destacó que "sobre todo con el gobierno hoy hemos establecido muchísimas alianzas, muchísimos convenios, en beneficio de nuestra sociedad, para coadyuvar a la búsqueda de problemas que tenemos como nación", pero reclamó un mayor presupuesto, asegurando que El Salvador es el país de Centroamérica que menos dinero asigna a su única universidad pública.

"Tenemos apenas el 1.3 % del presupuesto general de la nación, cuando universidades como las de Honduras reciben más del 5 %, las de Nicaragua reciben más del 5 %, y no es cuestión que somos un país en condición de pobreza. Todos los países centroamericanos nos vemos sumergidos en condición de pobreza, pero aquellos gobiernos han entendido que invertir en educación es propiciar el desarrollo científico, tecnológico, económico, social y político de un país", afirmó.

Arias comparó los pocos recursos asignados a la UES con las intervenciones militares, porque aseguró que es una forma de obstaculizar el desarrollo de la institución. "A pesar también de que el mecanismo de intervención se cambió, ya no a través de las armas, ya no a través de la bota militar, sino a través de negarle a esta institución un presupuesto digno, la Universidad de El Salvador ha seguido adelante", aseguró.

En el presupuesto de 2022 se han asignado $120,091,614 a la UES, lo que implicó un recorte de $1,785,293 en comparación con el de 2021. El 1 de octubre del año pasado, el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo a periodistas que la UES pidió un refuerzo presupuestario de $348 millones, de los que $192 millones eran para el pago de salarios de los docentes. "No sé cuántos profesores van a contratar", cuestionó el funcionario y señaló que la solicitud era "injustificada" porque la universidad no tiene previsto construir sedes adicionales a las que ya están planificadas. El 15 de octubre, el vicerrector administrativo de la universidad, Juan Rosa Quintanilla, dijo en una entrevista con TVX que el refuerzo no era para salarios, sino para infraestructura y equipamiento de laboratorios.