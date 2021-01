El embajador de EEUU en El Salvador llama a no caer en "trampas" de "coyotes"

San Salvador, 15 ene (EFE).- El embajador de Estados Unidos en El Salvador, Ronald Johnson, señaló este viernes que entrar al país norteamericano de forma irregular "no es una opción" y llamó a no caer en las "trampas" de los "coyotes", en referencia a los traficantes de personas.



A través de su cuenta de Twitter y utilizando la etiqueta #UnViajeEnVano, el diplomático apuntó que "tratar de pasar la frontera de forma irregular para pedir asilo tampoco es una opción, ni entrando en solitario, ni en caravanas".



"Las caravanas del año pasado fueron parte de la mentira y estafa que venden los coyotes, no caigan en sus trampas (...) no se dejen engañar por los organizadores de caravanas, ese viaje no es gratis y puede que paguen con el precio más alto, su vida", sostuvo.



Recalcó que "ninguna caravana es segura, ninguna caravana es gratis, ninguna caravana es legal".



"No arriesgue su vida ni la de sus familiares y no los abandone. No se empobrezca en #UnViajeEnVano, sigamos trabajando por construir un buen futuro para usted y su familia aquí (en El Salvador), en su país", agregó.

El mensaje del embajador norteamericano se da en momentos que una nueva caravana de hondureños busca llegar a los Estados Unidos a pesar de las advertencias de las autoridades.



Se trata de más de 3.000 migrantes hondureños que salieron este viernes en caravana hacia Estados Unidos, adonde esperan llegar pese a las advertencias de los gobiernos de ese país, Guatemala y México de que no permitirán el ingreso de personas que intenten cruzar de manera irregular.



Los migrantes, hombres, mujeres y niños con una mochila a la espalda, decidieron irse por el punto de Agua Caliente, en el departamento occidental de Ocotepeque, fronterizo con Guatemala.



El Gobierno de Guatemala ha señalado hoy que mantiene firme su posición de no permitir el ingreso al territorio de los miles de migrantes hondureños que pretenden cruzar el país en caravana rumbo a México para luego llegar a EE.UU.

CAPTURAN A TRAFICANTES DE PERSONAS



La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes que se capturó a dos personas acusadas de tráfico ilegal de personas de forma masiva.



La fuente señaló que los supuestos traficantes, cuyas identidades no fueron proporcionadas, son responsables de promocionar y organizar caravanas de migrantes con destino final a los Estados Unidos, según las investigaciones.



De acuerdo con diversas fuentes consultadas por Efe, los traficantes o "coyotes" en El Salvador forman redes con otros en el Triángulo Norte de Centroamérica, que completan Honduras y Guatemala, y trabajan bajo la venia de los cárteles de droga en territorio mexicano.



Los registros de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) revelan que entre las razones que motivan la migración irregular en el país centroamericano se encuentran la búsqueda de mejores condiciones de vida, la reunificación familiar y la violencia.