El estado de excepción no es excepción para los estigmas contra población LGTBI

Kendra y Dayana, dos mujeres trans residentes del municipio de Metapán, Santa Ana, fueron capturadas por la Policía Nacional Civil (PNC) la madrugada del 26 de abril en un operativo más del régimen de excepción declarado por el Gobierno para combatir a las pandillas. Ese día, en Facebook y en Twitter circuló una fotografía en que ambas fueron expuestas de su torso y con nombres con los que no se identifican a sí mismas, según su identidad de género.

Tras la publicación, recibieron comentarios con calificativos transfóbicos.

El caso, que fue condenado por organizaciones de derechos humanos, saltó al ojo público, pero no es el único. La Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans en El Salvador (COMCAVIS TRANS) registra al menos 15 denuncias de capturas de las poblaciones de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales e Intersexuales (LGBTIQ+), que señalan a miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) yde la Fuerza Armada de El Salvador (FAES) de acosar y estigmatizar aún más a estas personas bajo el régimen de excepción.

Bianka Rodríguez, directora de COMCAVIS TRANS, indicó que esas 15 denuncias corresponden a "arbitrariedades" cometidas por las autoridades.

"La mayoría de denuncias son de mujeres transgénero que están siendo acosadas, detenciones donde se vulneran sus derechos a la identidad, dignidad y privacidad, porque exponen datos personales de ellas e incluso vulneran su derecho al nombre autoasignado por ellas mismas; replican mensajes estigmatizantes", dijo.

La activista de derechos humanos advirtió que, pese a que hombres trans han dicho a agentes de seguridad que son personas transgénero, son ignorados y sometidos a revisiones, vinculándolos a estructuras criminales. "Hemos recibido denuncias de hombres trans que han sido revisados porque les están obligando a que se levanten las camisas, y no todos han pasado ya por una cirugía de reafirmación, por lo que sus cuerpos aún tienen senos", explicó.

Asimismo, Britany Castillo, asistente técnica de la Asociación Solidaria Para Impulsar el Desarrollo Humano (ASPIDH Arcoiris Trans), afirmó que bajo el régimen de excepción las poblaciones LGBTIQ+ están sufriendo un impacto doble de discriminación al no contar con una ley nacional de Identidad de género.

De acuerdo con Castillo, la Policía y la Fuerza Armada "tratan como quieren" a las personas LGTBIQ+ al momento de ejecutar requisas en las comunidades o al momento de hacer capturas, y tampoco hay información sobre dónde son encarcelados; no se les respeta su identidad de género o al menos se les mantiene apartados. "En este Estado de Excepción estamos a la buena voluntad de estos cuerpos uniformados. Al no contar con una ley de identidad de género, ellos nos tratan como quieren. Al momento de los procesos penales , ni siquiera se sabe si a estas personas las están metiendo separadas de grupos terroristas; no se está respetando", agregó Castillo.

Tanto Rodríguez como Castillo reclamaron a los diputados de la Asamblea Legislativa no aprobar una ley que permita a las personas usar el nombre según su identidad y expresión.

El director de la fundación Hombres Trans El Salvador (HT), Joshua Navas, indicó que es importante contar con una ley que les permita a las personas LGBTIQ+ ser reconocidas con un nombre por el Estado.

Para Kerlin Belloso, abogada de la Dirección de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD), si la normativa de identidad de género se aprobara, "disminuiría la discriminación a la hora de realizar el cotejo entre el nombre según DUI y la expresión de género de la persona trans".

La coordinadora de atención a víctimas del Servicio Social Pasionista (SPASS), Johana Ramírez, explicó que aunque son pocos los casos de personas LGBTIQ+ que han atendido durante el régimen de excepción, tienen reportes de abusos y detenciones arbitrarias para esa población. Según Ramírez, la población LGBTQ+ ha estado históricamente expuesta, porque no hay programas de atención especializados y "los pocos sistemas que podían dar atención no existen, son nulos" o se dedican a trabajar en otros ámbitos. "No hay centros de detenciones especializados para población LGBTIQ+. Las estadísticas presentadas por el Gobierno no establecen el género de la población detenida, no hay un margen de información, no hay un abordaje psicosocial para ellos ni sus familias", añadió Ramírez.