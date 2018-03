El exagente Dalton tiene vínculos con falsos agentes de la DEA, según Fiscalía

"Hay gente interesada en atacar a la Fiscalía o a su titular. Hay troles que nos difaman. Todo por el trabajo que estamos haciendo". pic.twitter.com/wbSxvuUb09 — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 9 de enero de 2017

Cuando haces acciones en contra de personas que han estado empoderadas, hay reacciones Fuertes, dice Fiscal General, Douglas Meléndez. — Fiscalía El Salvador (@FGR_SV) 9 de enero de 2017

Rafael Alcides Flores y Santos Edgardo Guzmán, acusados por la Fiscalía General de la República (FGR) de extorsionar a un alcalde por $15,00 y quienes se hacían pasar por agentes de la Drug Enforcemeent Administration (DEA, por sus siglas en inglés) tienen vínculos fuertes con el exagente de la misma institución, Danny Dalton, según las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), expresó el fiscal general, Douglas Meléndez.En una entrevista televisiva en Canal 21, Meléndez dejó en claro que las investigaciones contra los falsos agentes de la DEA han mostrado una conexión con el exagente Dalton, donde se menciona al titular de la Fiscalía y a la institución misma, con el fin de desacreditarla y presionarla para dejar de lado el seguimiento que se le está dando a varios casos de corrupción contra políticos y funcionarios públicos.“Se ha realizado un desglose total de las comunicaciones telefónicas de los falsos agentes y ahí comprobamos que el señor Dalton ha mantenido constante comunicación con los falsos agentes. En esas comunicaciones se menciona a mi persona, a la Fiscalía y al caso de un grupo de narcotraficantes en el occidente del país, para que sean usados como cortinas de humo y se dejen de lado las investigaciones en curso, en este momento”, declaró el fiscal.De igual forma, Meléndez dejó en claro que estos vínculos para desacreditar a la Fiscalía son solo una muestra de una “corriente de desprestigio” que ha comenzado a circular en redes sociales contra la institución. “La Fiscalía está permanentemente en ataque. Hay un ataque constante de un grupo de troles, principalmente por un sector que nos ataca todos los días por la noche con difamaciones y ataques digitales. Hay gente interesada por hacernos ver mal”, expresó.Según el fiscal, estos “grupos de troles” que han estado mostrándose en los últimos meses son financiados por funcionarios y políticos del país. “Creemos y tenemos información que tras estos ataques hay políticos, funcionarios y gente de poder involucrados. Sobre todo, hay un funcionario que le gusta el tema de los troles. No vamos a desviarnos de nuestras investigaciones, pero no es posible que esto siga así, por lo que vamos a profundizar en este tema difamatorio”, agregó.Finalmente, el fiscal apeló a que estas violaciones se hacen con “el pretexto de la libertad de expresión”, pero que no hacen más que “violentar a una institución que busca hacer su trabajo”. “Si alguien tiene algo que denunciar, pues que avoque a las instituciones”, subrayó.