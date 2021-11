"El gobierno de El Salvador no está dando ninguna señal de tener interés en nuestra relación": Jean Manes

Desde los últimos meses la relación entre el Gobierno de El Salvador y Los Estados Unidos están cada vez más lejos de mejorar, así lo señaló la encargada de negocios de la Embajada del país norteamericano en el país, Jean Manes durante la entrevista de Frente a Frente.

"El gobierno de El Salvador no está dando ninguna señal de tener interés en nuestra relación, ¿se puede pensar que alguien tiene interés cuando está enviando señales de ataque?; de nuestra parte seguimos tratando de hacer todo para mejorar la relación", asevero Manes.

Ante esto, la representante diplomática señaló que Estados Unidos siempre ha estado dispuesto a mejorar la cercanía con el Gobierno del presidente Nayib Bukele, sin embargo, "no tenemos contraparte (en El Salvador). Cuando el Gobierno quiera negociar, las puertas están abiertas".

Manes asegura que el gobierno del país norteamericano la envió al país como un puente para esclarecer la situación, pero la actual gestión decidió no tomarlo, por lo que se están buscando nuevas formas para mantener la cooperación con El Salvador.

Asimismo, debido a la gran cantidad de salvadoreños que viven en los Estados Unidos, la encragada de negocios afirmó que "deberíamos de tener la mejor relación en la región por todos nuestros lazos económicos, lazos familiares y más de tres millones de salvadoreños en Estados Unidos, pero no es ahí donde estamos".

Ante la falta de voluntad por parte del Gobienro de Bukele en mejorar las relaciones diplomáticas, Manes confirmó también su salida de la embajada norteamericana en el país, para regresar a su cargo dentro del Comando Sur.

Por tanto, señaló que como nuevo encargado de negocios en la sede diplomática quedará Brendan O'Brien. "Voy a salir de El Salvador justamente esta semana, porque tengo que regresar a mi cargo al Comando Sur", explicó Manes.

Según detalló, su estadía en El Salvador solo era para 90 días, tiempo que se cmplirá la próxima semana.

Caso "Blue"

Desde años, El Salvador ha mantenido un tratado de extradición con el país norteamericano para que criminales enfrenten a las autoridades estadounidenses, cuando así sea requerido, sin embargo, ante la negativa de extradición de "Blue", jefe de la pandilla MS-13 en California y Washington, Manes aseveró que la administración de Bukele no está cumpliendo con dicho tratado.

"Hemos dado toda la información que ellos necesitaban, asegurando que no ocurrirá (pena de muerte)... Es buena pregunta por qué esas personas no enfrentan justicia, la mayoría son (de pandilla) MS, no sé", dijo Manes, al mismo tiempo que aseguró que el caso cintinuará pendiente.

El Salvador como destino seguro

En los últimos meses, los niveles de violencia en el país se han visto en incremento, tanto que El Salvador ha reportado más de 20 homicidos en algunas fechas, lo que genera inseguridad para los inversionistas. "Es complicado vender a los inversores la idea de que El Salvador es un país seguro con todos estos movimientos. Las empresas buscan estabilidad", dijo Jean Manes.

