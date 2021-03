El guardián del Boquerón

Existen varias áreas naturales protegidas en el volcán de San Salvador, pero para José Velásquez hay una muy especial, El Boquerón, la cual cuida con esmero desde hace más de catorce años, como parte de sus funciones como guardarecursos del Ministerio de Medio Ambiente.

El Área natural protegida El Boquerón, que tiene unas 295 manzanas, se encuentra en la parte superior del volcán de San Salvador, a 1,800 metros (5,905 pies) sobre el nivel del mar. Es una de las regiones que alberga algunos de los ecosistemas más diversos del país, generadora de recursos hídricos, de oxígeno y de diversas especies animal y vegetal. Es también considerada un pulmón del gran de San Salvador.

Para José, resguardar El Boquerón es muy importante porque protege la vida de las diferentes especies de fauna silvestre y flora de los lugareños y turistas que transitan por la zona. Le fascina hablar de la naturaleza y de la vida animal y vegetal que le permite conocer el trabajo que realiza en el volcán y sus alrededores.

"En el volcán hay animales silvestres que pocos logramos ver y que es importante cuidar. Ahí hay jabalíes, coyotes, venados, unos gatos enormes que parecen panteras, cusucos, ardillas, tigrillos, serpientes y muchas especies de aves", sostiene.

Durante sus largas caminatas en el volcán, José frecuentemente se detiene a contemplar El Boquerón y se maravilla de lo que observa a su alrededor.

"Me gusta verlo y me pongo a imaginarme cómo fue la erupción cuando se formó el cráter, pienso en lo impresionante que fue para los que vivían cerca. Es una belleza natural que me gusta ver", asegura.

Su trabajo de transitar con frecuencia por el volcán le permite a José, amante de la naturaleza, llegar a lugares y rincones desconocidos para los turistas que visitan el Parque Nacional El Boquerón que el Gobierno habilitó para el público en 2008.

"Caminamos muchos kilómetros en esta área protegida y nos encontramos de todo en el camino. También conocemos la gente que vive aquí que es muy hospitalaria y amable", afirma

Los riesgos

El trabajo de guardarecursos no es tan sencillo, porque enfrentan riesgos cuando hacen los recorridos por las áreas naturales protegidas que, en su mayoría, son zonas alejadas del área urbana. José asegura que su mayor temor es ser víctima de la violencia que se vive en el país y ser atacado por animales silvestres.

"Nos toca de todo, hace seis meses casi me muerde una cascabel, pero la esquivé rápido. También le tengo miedo a las mordeduras de los animales y picaduras de insectos desconocidos para mí, porque solo existen en los bosques", asegura.

Otra de las funciones de José es evitar la caza, los incendios forestales y la tala de árboles, lo cual es prohibido en las áreas protegidas. Si José observa estas prácticas en contra de la preservación de la flora y fauna, reporta de inmediato al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) para que realice las acciones pertinentes y algunos casos son referidos al juzgado ambiental.

"Es necesario que aprendamos a cuidar los recursos naturales, porque los humanos somos los más destructores. Los animalitos no hacen nada si no nos acercamos. Somos nosotros los que invadimos sus espacios", afirma José.

Antes eran cuatro los guardarecursos del área protegida de el volcán de San Salvador, pero ahora solo está José y su compañero Eliseo Arévalo, por lo que se apoyan y cuidan mutuamente para sobrevivir en medio de las grandes extensiones de terreno que les corresponde cuidar, tanto de turistas como de depredadores del medio ambiente.