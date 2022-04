El hospital de los perros no es como lo pintan

A Max lo atropellaron frente a su casa la tarde del 1 de marzo, en Comasagua. Su familia, entre ellos Alma, lo llevó al hospital, en San Salvador. Llegó con dificultades para respirar y con la mandíbula fuera de lugar. El médico que lo atendió en el área de emergencias apenas lo tocó.

El doctor ordenó hacerle unas radiografías y una ultrasonografía, que confirmaron una fractura en la mandíbula y, además, detectaron una hemorragia en el pulmón, de acuerdo con Alma. "Necesita ser operado de urgencia -sentenció, mientras mostraba las placas en su celular -, pero no lo podemos operar aquí, porque está lleno", cuenta que le dijo.

Alma le preguntó: "¿Cuánto hay que esperar? Se supone que hay una sala de cirugías en emergencias". Por respuesta recibió que ya había "como 190 cirugías programadas, podríamos operarlo en dos meses, si es que le sobrevive".

El médico enumeró para Max tres opciones. Podía ir a una clínica privada, esperar a que en dos meses hubiera cupo para la cirugía y la tercera "sacrificarlo para que no se muera ahogado en sangre".

Max es un perro maltés mixto de un año y ocho meses. Salió de Chivo Pets con algunos analgésicos y antibióticos, pero sin respuestas. Una señora que llevaba cinco horas esperando su turno le sugirió a Alma buscar el apoyo de organizaciones defensoras de animales y así fue como encontró al Proyecto Esperanza 503, quienes la pusieron en contacto con veterinarias privadas.

Chivo Pets es el hospital veterinario cuya construcción el Gobierno de El Salvador asegura que financió con las ganancias de las inversiones en la criptomoneda bitcóin. Sin embargo, a pesar de la publicidad gubernamental, no se puede asegurar que dicho centro asistencial sea en realidad una obra pública.

La veterinaria fue construida con fondos del Fideicomiso Bitcóin que el Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal) le dio a la empresa Chivo S.A. de C.V., que contrató a Inversiones Omni.

"La contratación fue realizada con una sociedad privada", reconoció el gerente de proyectos de la referida constructora, Felipe Avilés, usando ese dato como argumento para que la firma no brindara información sobre el proyecto y no atender una solicitud de entrevista que este medio había hecho por correo electrónico y a través de una llamada a las oficinas de la empresa.

A pesar de la naturaleza privada del acuerdo, la obra, que tuvo un costo de $4.9 millones, se diseñó sobre un terreno del Ministerio de Obras Públicas. De hecho, durante la etapa de construcción, los trabajadores usaron camisas que los identificaban como empleados de dicha dependencia gubernamental.

Más aún, la institución titular de la construcción y que realizó el proceso para establecer su viabilidad ambiental ante el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) fue el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

Omni, la compañía contratada para el desarrollo, es propiedad de Luis René Dada, presidente de CASALCO (Cámara de Constructores de El Salvador), una empresa que participó también en la construcción de la fase 3 del Hospital El Salvador.

Cuestionados en una tercera ocasión vía correo electrónico sobre el punto de por qué una institución pública como el MAG hizo los trámites para obtener la viabilidad ambiental de una construcción privada, sus representantes no respondieron.

Este medio trató de contactar asimismo a los representantes de Chivo S.A. de C.V. Raymond Villalta, su administrador único propietario y representante legal, desactivó el número celular en el que ya se le había contactado para conocer cómo creó la empresa de la que, según el Centro Nacional de Registro (CNR), es responsable.

Óscar Figueroa, administrador único suplente, dijo el 1 de abril que no tenía información sobre la contratación.

El MAG, por su parte, pese a la existencia de los registros oficiales ante el MARN, negó su participación en el desarrollo. A una solicitud de acceso a la información, el ministerio respondió que no había celebrado ningún contrato, licitación ni proceso que se llamara Chivo Pets; negó que su unidad de presupuesto, tesorería y contabilidad tuviera registros de dicho proceso; y sostuvo que la División de Bienestar Animal "no tiene ninguna competencia en el proyecto".

En medio de esas opacidades y las dudas sobre la intervención de instituciones gubernamentales en el desarrollo de un acuerdo entre privados, la construcción del centro veterinario —que ha seguido publicitándose como público— se dio a una velocidad pocas veces vista en obras que el gobierno reclama como propias. Entre el primer anuncio del proyecto y el primer llamado a la inauguración transcurrieron apenas cinco meses y nueve días.

Chivo Pets es ahora un edificio con forma de cubo y de colores claros ubicada en la carretera Panamericana, Antiguo Cuscatlán, en un terreno angosto que, por décadas, ha sido conocido por el riesgo de inundaciones. Incluso el MARN advirtió al MAG que el área es susceptible a "inundaciones altas". La zona es además de alto tráfico, suelo inestable y un espacio compartido con otras dos comunidades.

La celeridad de su construcción descansó en buena medida en que las autorizaciones ambientales no se avalaron en el orden en que las leyes dictan y que un proyecto de esta magnitud requiere. En esa rapidez, el MAG jugó también un papel importante, ya que, en un afán por agilizar los procesos, recurrió a la reducción de la infraestructura que se había planteado originalmente, algo que redundó en una disminución en la capacidad de servicio que el centro es capaz de brindar.

En los formularios que el MAG presentó al Ministerio de Medio Ambiente el proyecto cambió de "hospital veterinario" a "clínica asistencial veterinaria", con el efecto de una importante reducción en infraestructura. Eso supuso automáticamente que la proyección del número de consultas externas, consultas de emergencias, intervenciones en el quirófano, hospitalizaciones y los servicios de peluquería y rehabilitación se redujera a la mitad.

El caso de Max no es el único en el que Chivo Pets resultó insuficiente, afirma Yéssica Marroquín, una rescatista independiente. "El problema ahorita con el hospital, y la demanda que hay de tantas personas irresponsables y de tanto abandono, es que no pueden atender las emergencias, no están capacitados para atender las emergencias, por eso se están dando bastantes quejas", dice.

"Yo pienso que cuando crearon el proyecto, no se imaginaron la cantidad de necesidad que hay en nuestro país por la cultura que tenemos de abandono y maltrato animal", afirma.

Alma confirma que no fue la única persona que en aquella ocasión en la que Max fue atropellado, se fue de Chivo Pets con quejas: "Había varios más a los que no pudieron atender y simplemente los regresaban". Alma cree que en este lugar "se pierde realmente la idea o la función del hospital para las mascotas".

Denuncias. Usuarios han denunciado malas atenciones o mala praxis en Chivo Pets. En la imagen, una trabajadora baña a un perro en el primer día de funcionamiento de la clínica.

Ajuste a la baja

De acuerdo con documentos en poder de LA PRENSA GRÁFICA, el MARN, la institución encargada de valorar los impactos de toda obra de construcción, conoció del proyecto del hospital veterinario en dos ocasiones.

En la primera, el 11 de enero de 2022, el MARN lo catalogó como de alto impacto ambiental. Esto significa que debía cumplir con la más alta lista de requisitos de ley para iniciar la construcción. Este primer proceso, sin embargo, fue abandonado sin justificación por la institución titular, el MAG.

Solo tres días después, el 14 de enero, David Martínez, extitular de Agricultura, volvió a ingresar un proyecto de construcción de Chivo Pets, pero ya no como un hospital. Para este segundo intento, fue adaptado como clínica veterinaria.

Con esta modificación, el proyecto cayó en la calificación de impacto ambiental medio por sus características de dimensiones y de servicios. Esto redujo la cantidad de requisitos para recibir los permisos para iniciar la construcción. Esto solo en teoría, porque, en realidad, la construcción ya había iniciado.

El proceso se resume en tres momentos clave. El primer indicio del hospital veterinario se vio en la red social Twitter. El 9 de octubre de 2021, a las 8:09 pm el presidente de la República, Nayib Bukele, anunció una "sorpresa". Publicó: "Decidimos invertir una parte de ese dinero en esto, UN HOSPITAL VETERINARIO para todos nuestros peluditos".

El segundo momento fue cuando la maquinaria de terracería fue llevada a la zona de la quebrada El Piro, solo unos días después del anuncio presidencial, cuando aún no se había cumplido ningún requisito para construcción.

Y el tercer momento llegó el 1° de noviembre, cuando Bukele encabezó un evento para colocar la primera piedra del hospital.

Nada de este proceder fue regular, porque el MARN solo supo de la construcción de Chivo Pets hasta tres meses después, a mediados de enero, cuando ya todo estaba en marcha.

El debido proceso especificado en varias leyes establece que antes de iniciar una construcción, se debe contar con la autorización del MARN. Primero, el ministerio hace una evaluación ambiental y determina si el impacto de un proyecto es bajo, leve o de moderado a alto. Si el impacto es alto, ordena que se realice un Estudio de Impacto Ambiental que implica, entre otras gestiones, consultas ciudadanas, consideraciones de suelo y de disponibilidad hídrica así como también sobre la disposición de desechos y la naturaleza de los servicios.

Aunque la construcción del hospital veterinario fue catalogada como de alto impacto, ese proceso se retiró. Y se colocó nuevamente, pero ya como clínica, es decir, con los servicios recortados ya que, por definición, la construcción de cualquier hospital califica como de alto impacto.

Lo que no se actualizó fue la promesa de Bukele de contar con un hospital veterinario. El presidente siguió publicitándolo como un lugar en el que los usuarios encontrarían un servicio de mayor calidad que el que se brinda en instituciones privadas.

Alma tuvo que llevar a Max a una institución privada. Y ahí notó la diferencia en la atención. "Él (veterinario) sí lo revisó bien y le encontró que también tenía una perforación en el cielo de la trompita. El diagnóstico no era como me lo habían dado, eran dos fracturas en la mandíbula. Al perrito le costaba respirar, aparte de que estaba mal de la nariz, porque del orificio que tenía en la mandíbula se le hacían coágulos de sangre", relata ahora.

Después de estabilizarlo, el médico lo refirió a otra veterinaria donde finalmente pudo someterse a la cirugía que necesitaba, no sin antes tener que pagar por nuevas radiografías, porque en Chivo Pets no le dieron las placas.

El 21 de marzo, Max dejó de usar collarín, señal de su exitosa recuperación. Los gastos fueron cubiertos gracias al aporte de personas en redes sociales y porque los veterinarios le dieron un precio especial por sus servicios.