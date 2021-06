El huerto que ayuda la economía de los Anzora

Desde hace cuatro años, don Odilson Anzora convirtió el patio de su casa, ubicada en el caserío Los Anzora, del cantón Malacoff, en Tonacatepeque, al norte de San Salvador, en un huerto casero que le proporciona alimentos para su consumo diario y los ingresos económicos necesarios para mantener a su familia.

Odilson fue capacitado en uno de los proyectos que la Alianza de la Sociedad Civil por la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (NUTRES), conformada por la Asociación de Beneficiarios de Agua de la Zona Rural de Tonacatepeque (ABAZORTO), junto al Centro para la Defensa del Consumidor (CDC) y el Centro de Apoyo de Lactancia Materna (CALMA).

Este agricultor aprendió nuevas técnicas para mejorar y aumentar la producción agrícola y la forma adecuada de sembrar frutas y hortalizas. Pasó en corto tiempo de una producción tradicional a una ecológica orgánica.

Comenzó cosechando güisquiles, luego se diversificó con el guineo, yuca, plátanos, papayas, limones, naranjas, piña, mora, chipilín, entre otros. Pasó de madrugar todos los días para viajar a San Salvador y trabajar en la construcción, y regresar tarde, a quedarse en casa para producir y comercializar frutas y hortalizas.

“Mi esposa sale a vender hortalizas y frutas; también vecinos nos hacen pedidos, con este huerto ayudamos a la economía local”.



Odilson Anzora, agricultor

Según NUTRES, los proyectos de producción sostenible y agroecológica, de lactancia materna y alimentación saludable para la mejora de la seguridad alimentaria y nutricional benefician a más de 2,500 familias del cantón Veracruz y comunidades aledañas. En Tonacatepeque. Odilson es uno de ellos.

Más de 12,000 habitantes de la zona son apoyados por NUTRES, en el Centro de Formación Agroecológico ABAZORTO, con proyectos de cosecha de agua lluvia, emprendimiento en producción de medicina natural, deshidratación de plantas, raíces y frutos; lactancia materna y alimentación saludable, programas que buscan mejorar la vida y la seguridad alimentaria y nutricional de estas personas.

"MUCHO BENEFICIO"

Don Odilson consume los frutos de su huerto junto a su esposa María Campos y sus seis hijos: Verónica, Zulma, José, Eduardo, Luis y Alexis. Pero también ayudan en la economía de los habitantes del caseríos Los Campos y Los Erroa, porque vende producto a sus pobladores para que los comercialicen en los mercados.

"Todo lo aprendí gracias a la Alianza NUTRES y ABAZORTO que me capacitaron. Me inculcaron trabajar en la agricultura. Tenía tierras, pero no los trabajaba. En casa tengo mi trabajo y mi alimentación", comentó Odilson.

Añadió que "el agricultor tiene la ventaja que siembra su comida. Trabajando la tierra, hay vida. Preparo mis abonos orgánicos, repelentes de cebolla, chile y ajo, con eso fumigo".

LABOR SOCIAL

Según Ana Josefina Blanco, directora ejecutiva y coordinadora de NUTRES, las iniciativas productivas, formativas y de apoyo a las familias, son parte de un modelo comunitario y participativo, apoyado por la Alianza para la Generación de Cambios. "Las acciones con enfoque participativo sobre huertos urbanos, escolares, cosecha de agua, producción agroecológica y lactancia materna, ponen a los beneficiados, como un ejemplo de trabajo integrado para alcanzar la seguridad alimentaria y nutricional".

Danilo Pérez, director ejecutivo del Centro para la defensa del Consumidor (CDC), aseveró que en El Salvador urgen "políticas que fortalezcan el agro para garantizar, en estos momentos de pobreza, seguridad alimentaria y dinamizar la economía local".

Expuso que la pandemia de covid-19 aumentó la pobreza en el país . "Antes del covid-19 teníamos 2.2 millones de pobres, con el impacto covid-19 se han sumado 478,000 personas. Ya tenemos 2.6 millones de personas pobres en El Salvador, la clase media vulnerable ya pasó a un nivel de pobreza importante".

Aseguró que en el CDC reciben llamados de productores nacionales: "En reuniones nos piden que le solicitemos al presidente de la República, Nayib Bukele, no se sigan comprando los alimentos en el exterior y (que) se compren a los productores para fortalecer la economía local".

RESPONSABILIDAD DE TODOS

La Alianza NUTRES imparte talleres en el marco del proyecto de desarrollo de contenidos sobre lactancia materna, a hombres y mujeres, para crear una responsabilidad compartida y contar con una seguridad alimentaria y nutricional adecuada, desde el inicio de la vida.

NUTRES realiza talleres prácticos dirigidos a mujeres embarazadas y lactantes, promoviendo la utilización de insumos existentes en la comunidad, como la moringa, chaya y hierbabuena, entre otros, que aportan altos valores nutritivos a los alimentos.

Doña Virginia Anzora participa en los talleres de seguridad alimentaria y nutricional y asegura que "nos hacen conciencia en el uso de los alimentos naturales, no lo artificial para no enfermarnos, es de mucha ayuda porque nos imparten técnicas de higiene", manifestó.

PLANES

La Alianza NUTRES pretende convertirse en una instancia reconocida como solidaria en el fomento de la soberanía, seguridad alimentaria, nutricional y ambiental; y consolidarse como en un socio creíble y de confianza para promover la nutrición adecuada.

PROYECTO SOÑADOR ALIMENTACIÓN con productos hechos en casa Las mujeres del cantón Veracruz adquieren conocimientos sobre el manejo adecuado de los alimentos que ellos mismos producen y la importancia de la lactancia materna en los recién nacidos. En ambos, la participación es activa y muy responsable.

INTEGRAL las plantas que curan a los agricultores Los agricultores cuentan con un huerto de 80 plantas medicinales, producen medicina natural que comercializan en el sector y ciudades cercanas a Tonacatepeque. La meta es extenderse a 200 plantas, indicaron los encargados.