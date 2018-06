A partir de 2019 comenzará a funcionar el Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD), una instancia que pretende coordinar la formación inicial de los docentes, luego de que el Ministerio de Educación (MINED) identificó algunas deficiencias entre los maestros que salen del sistema de educación superior y las necesidades que tiene el sistema de educación nacional. En el marco del Día del Maestro, el Gobierno inaugurará hoy las instalaciones donde comenzará a funcionar.

¿Cómo va el proceso de su implementación?

Venimos ya construyendo una plataforma que siempre nos pareció fundamental crear en el sistema educativo nacional. El instituto aparece como una necesidad para atender temas que están históricamente débiles en el sistema educativo.

No hay ninguna duda que el primer factor que debemos tomar en cuenta para hablar de un sistema educativo de calidad es el docente. Si nosotros garantizamos un docente de calidad, pues vamos a tener un sistema educativo de calidad.

¿Dónde vieron que está la deficiencia?

Cuando hablamos de calidad educativa estamos hablando de la posibilidad de construir en los jóvenes capacidades productivas y capacidades ciudadanas. Cuando enseñamos matemática, cuando enseñamos ciencia, debiéramos tener siempre como meta la construcción de capacidades productivas. Pero igual en las otras áreas, ciencias sociales, en las humanidades, que son fundamentales en la construcción del ciudadano. Ese ciudadano activo, responsable, que tiene arraigo porque conoce bien la historia, se identifica más con los intereses de la nación. Eso se hace a partir de la conjugación de diversas áreas que deben estar contempladas.

Y aquí aparece la primera gran debilidad. Uno puede montar un sistema educativo reducido a cuatro asignaturas básicas; pero sin duda también estamos construyendo un ciudadano que no es completo, que no está siendo formado de manera integral. Y de ahí creemos que es importante que la educación física esté incorporada de verdad en el sistema educativo, que la educación artística forme parte sistemática de la actividad que hay que desarrollar en la escuela.

¿No eran obligatorias?

Es que son obligatorias. Una cosa es que sea obligatoria y otra cosa es que tenga posibilidad real de hacerse en el aula. Los cálculos que nosotros hemos hecho hablan de la necesidad de que el sistema cuente con una planta de docentes de educación artística que ronde los 4,000 maestros. Lo que tenemos que preguntarnos es dónde se están construyendo estos maestros de educación artística. Y nos percatamos rápido de que eso no se está haciendo. De igual manera, en educación física tenemos una oferta muy limitada. Pero es igualmente limitada de maestros de química, de física, de matemática. La formación de docentes, cuando se delega al sistema de educación superior tiene que estar coordinada de manera tal que la oferta que tenga el sistema educativo, en el nivel superior, se corresponda con las necesidades que tiene el sistema educativo en su planta docente nacional. Eso no ha venido ocurriendo en las últimas décadas.

¿Las universidades que imparten la carrera para profesorados, licenciatura en educación, no han sacado los profesionales que el sistema educativo necesita?

Ha habido dos tipos de deficiencia. Primero, que no hemos producido la cantidad de maestros en ciertas disciplinas que son fundamentales para poder ofertar una educación integral de calidad. La otra que es preocupante es que estamos produciendo de manera no controlada profesionales en ese campo de la enseñanza que el país ya tiene saturación. Por ejemplo, áreas que tienen que ver con ciencias sociales, letras, ciencias de la educación, que se han producido números que van más allá que lo que el sistema educativo estaría demandando.

¿Con este instituto no es que esté sustituyendo lo que están haciendo las universidades que imparten educación?

Para nada. Nosotros incluso estamos previendo que justamente para asegurar que el sistema educativo tiene una mejor formación de maestros, no solo estamos invitando al sistema universitario público y privado para discutir este tema, sino que también nosotros estamos imaginando que el mismo instituto es un centro de apoyo a la formación de formadores de maestros. Es decir, queremos asegurarnos que sea un instituto que alienta a la elevación de los niveles de formación de los formadores de los futuros maestros del sistema educativo. Fortalecer el nivel universitario.

¿Quiénes serían los que empiecen a ser alumnos del instituto?

Por el momento lo que estamos haciendo es construyendo los grupos de especialistas en algunos campos que nos parece más urgente entrar. Por ejemplo todo este tema de las artes, el tema de la formación en el área de matemática, la formación científica en la educación básica.

Hay un tema adicional que lo vamos a entregar al señor presidente, que es una primera propuesta del reglamento del instituto.

¿Va a implicar que haya nuevos programas de estudio en las carreras de profesorado y todo el tema de educación?

Sin duda. Con lo que estamos haciendo con el plan de formación de maestros en servicio eso ya va apareciendo. No tiene mucho sentido que hagamos cambios de programas si nuestros maestros no están al tanto. Ahora tenemos la ventaja que ya tenemos especialistas en diferentes especialidades con quienes podemos construir, no desde una consultoría, sino desde una producción colectiva.