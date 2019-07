El limitado recurso que la PNC destina para la salud de agentes

Consultas de especialidades, generales y radiografías son algunos de los servicios que ofrece el Centro Médico de la Policía Nacional Civil (PNC), ubicado en el municipio de San Salvador. Así lo confirmó la jefa del instituto, Karla Hernández, encargado de brindar salud a los 25,929 agentes en servicio a escala nacional y sus familiares.

La corporación policial destinó un monto total de $129,376.50 durante 2018 para abastecer los almacenes del centro médico, según cifras oficiales de la PNC. El monto equivale al 0.03 % del presupuesto anual destinado a la Policía para ese año, que consistió en $357.5 millones.

“Se tiene la atención a los derechohabientes, los policías, a los familiares. Atendemos a los compañeros de vida y padres”.



Karla Hernández, jefa del Centro Médico Policial (sede central)

Sonia (nombre ficticio) dijo que pasar consulta en el centro médico depende de la "suerte" que tenga ese día, pues el médico general atiende a los pacientes en orden de llegada. "La diferencia con el Seguro Social es que no hacemos grandes colas porque la demanda es menor, si se comparan el personal de la PNC con el resto de la población; pero el servicio que nos dan es similar", detalló la agente destacada en Sonsonate, quien viaja desde el interior del país en busca de atención médica.

La jefa del centro médico confirmó que la atención para las consultas generales es por orden de llegada; sin embargo, destacó que la consulta es 24/7 y priorizan la atención, como en todos los centros asistenciales públicos a escala nacional, para los pacientes con síntomas más graves.

La corporación policial reportó, además, que entre enero de 2017 a junio de 2019 había invertido $217,086.29 para los almacenes del centro médico. Los rubros incluyen desde medicamentos, muebles, equipo, papelería y llantas por $199,734.39; uniformes y equipo policial por $6,281.53; material de infraestructura por $8,608.72; y repuestos y lubricantes por $2,461.66.

El rubro que más reportó inversión del centro médico por parte de la corporación fue en el que se encuentran los medicamentos; espacio presupuestario donde se incluye, según la División de Logística de la PNC, la inversión realizada para la adquisición de llantas, equipo y muebles. La cantidad reportada en el transcurso de 2019 es de $3,103.06, de $124,334.62 para 2018 y durante 2017 fue de $72,296.71.

El agente identificado solo con el apellido de Chávez, quien pidió anonimato por estar destacado en el plan antipandillas, dijo que los medicamentos despachados en la farmacia del centro médico policial son escasos.

“Lo que me toca hacer es como en el Seguro, te dan la receta y sacarlos en otra parte. Yo voy al Hospital Zacamil del ISSS”.



Agente Chávez, destacado en el Plan Control Territorial

La regente de la farmacia, quien se negó a identificarse, comentó que la dependencia despacha alrededor de 1,200 recetas al mes. Esas prescripciones, según la encargada, incluyen los medicamentos solicitados también por familiares de los agentes. Las medicinas se entregan en coordinación con la dependencia del Instituto de Salvadoreño del Seguro Social inaugurado a finales del año pasado en la institución, explicó.

"A mí lo que me toca hacer es como en el Seguro, que te dan la receta e irlos a sacar a otra parte. Yo, por ejemplo, voy al Hospital Policlínico Zacamil del ISSS. Las veces que he ido me han dicho siempre lo mismo, que como también es dependencia del Seguro, que vaya a otro lado porque están más abastecidos", detalló Chávez a través de una llamada telefónica.

La jefe de la farmacia negó que carezcan de medicamentos, pues hay disponibilidad para todas las especialidades atendidas en el centro. "Se maneja medicamento para medicina general y de especialidades. Acá vemos pacientes cotizantes del Seguro Social y beneficiarios, los que están afiliados los ve la farmacia del Seguro", dijo la encargada.

Desde el interior del país

El personal de la corporación también puede asistir a las otras 23 clínicas empresariales dispuestas a escala nacional en las delegaciones y dependencias policiales, explicó Hernández. Esas clínicas fueron inauguradas durante la administración pasada con una inversión de $7,500 cada una y fueron equipadas mediante el apoyo de la Oficina de Narcóticos Internacionales y Asuntos de Aplicación de la Ley (INL) de la embajada de Estados Unidos en El Salvador, según la PNC.

Sonia aseguró que la clínica de su delegación atiende únicamente enfermedades menores, por lo que no pueden realizar exámenes como radiografías.

Otro de los problemas que afectan a la corporación, según denuncias recibidas en el Movimiento de Trabajadores de la Policía (MTP), es la atención psicológica para el personal; consultas que están disponibles en las 23 clínicas, según la PNC. El caso más reciente de suicidio policial ocurrió en junio pasado cuando un agente, identificado como Roberto Díaz, de 29 años, mató a una mujer y se suicidó en el sector de la villa El Carmen, en Cuscatlán.

La institución policial cuenta con 33 psicólogos y 15 trabajadores sociales, confirmó el exdirector de la PNC a inicios de 2018; la cifra fue reiterada por la PNC en septiembre pasado.

"Yo espero que lo que me diga el doctor sea definitivo y no deba pedir otra cita, porque aunque la salud es un derecho, no puedo pedir tantos días", aseguró Sonia.