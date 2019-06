El maestro empírico del dron

De vivir en la calle a ser un maestro creador de drones. Mario Barriere nunca conoció a sus padres. Vivió su infancia en la calle, junto con los huelepegas y ladrones del centro de San Salvador. Sin embargo, sus ansias por superarse lo hicieron alejarse de ese mundo. "Yo miraba las tiendas del centro y me llamaba la atención una tienda donde hacían modelos de aviones. Ahí fui a pedir que me enseñaran a trabajar y le puse ganas" afirma Barriere, quien tampoco cursó estudios universitarios, tan solo llegó a séptimo grado pero eso no fue limitante para su curiosidad sobre electrónica que lo llevó a aprender empíricamente a elaborarlos.

"En 1995 empecé elaborando los helicópteros a escala y fue hasta 2006 que empecé a elaborar cuadricópteros, los ahora conocidos como drones", narra Mario, dueño de un taller que elabora los drones artesanalmente. Es en ese taller en donde sus instintos empíricos de enseñar se mostraron también.

"Acá tengo seis jóvenes, algunos estudiantes universitarios, los cuales les he ido mostrando las formas de construir estos aparatos y a elaborar rótulos con luces led". Mientras Mario narra su historia en el taller, uno de estos jóvenes, Luis Gálvez, trabaja arduo elaborando un rótulo. El maestro empírico observa de reojo mientras se mantiene ocupado armando un minidron.

Mario detiene su trabajo y observa cómo avanza Luis. "Yo estudio Programación y Redes, en la Universidad Don Bosco. En el bachillerato estudié electrónica y acá (al taller) vine por prácticas. Yo venía con una base pero a la larga he aprendido mucho. Él ha sido un buen maestro para mí. A la larga, en el estudio universitario, hay cosas que no se aprenden, pero empíricamente las he aprendido acá", afirma Luis.

Mario no solo enseña a estudiantes, sino también a quien quiera aprender el oficio. "Acá tengo a personas mayores, a madres de familia, amas de casa. Muchos estudiantes de colegios y escuelas me llaman para que los asesore a crear drones para sus ferias de logros. Si alguien quiere aprender a armar o simplemente a usar un dron, yo lo hago", dice Mario, quien ofrece drones desde los $35.

Para armar los drones, él pide las piezas desde Asia o a revendedores en internet y listo. Puede hacer drones desde los 6 centímetros hasta el metro y medio de largo. Mario los hace al gusto del cliente. Para venderlos este maestro empírico posee clientes conocidos que le solicitan, pero si el negocio está mal, él toma algunos drones, los empaca en una bolsa plástica y sale a las calles a venderlos. Su forma de llamar la atención es volándolos.

Así, el maestro del dron artesanal conoce a nuevos clientes, quienes a la vez pueden convertirse en sus nuevos alumnos.