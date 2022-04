"El mayor miedo es que se los lleven a un penal"

Decenas de personas se aglutinaron ayer afuera de las bartolinas del Sistema de Emergencias 911 de Sonsonate para solicitar información de sus familiares detenidos durante el régimen de excepción, y para proveerles alimentación.

Sin embargo, los familiares aseguraron que los agentes policiales no les dan información y se limitan a pegar un listado con los nombres de las personas que han sido trasladadas a los diferentes centros penales del país. Muchos afirmaron que desconocen su paradero, ya que no los encuentran en ninguna delegación.

"Cada vez que los policías cambian el listado de los reos trasladados sentimos que el corazón nos da vueltas, porque nosotros lo que menos queremos es que sean trasladados a un penal. Esto es una angustia diaria", manifestó una madre de familia que prefirió el anonimato.

“Les pedimos a las autoridades que investiguen bien. No es justo que estén agarrando a los jóvenes y a las personas sin justificación. Estamos de acuerdo que agarren a los que cometen hechos delictivos, pero no a todos por igual”.



Familiar de un capturado en régimen de excepción

Otra mujer se desvaneció mientras leía el listado y comprobó que su hijo capturado el pasado martes en una zona rural del municipio de Salcoatitán fue trasladado al Centro Penal La Esperanza (Mariona). Luego de recibir asistencia de otras mujeres contó que el "pecado" de su hijo, de 23 años, fue haber salido durante la cuarentena impuesta por el gobierno durante la pandemia del covid-19.

"En ese tiempo mi hijo se fue a bañar a un río de la zona con otros amigos y los detuvieron por las restricciones que habían. Esa es la razón por la que mi hijo aparecía en un listado y los policías lo andaban buscando desde hace como 15 días. Se lo llevaron con engaños, le dijeron que solo tenía que ir a firmar, pero no, ahí lo detuvieron. Esto es una injusticia, mi hijo trabaja en Fovial", lamentó la mujer.

Otra madre de familia, identificada como Jaqueline y que está embarazada, lloraba insaciablemente al recordar las razones por las que detuvieron a su hijo el pasado martes. Según ella fue por andar un par de zapatos que la policía asocia con estructuras criminales.

"Llegaron revisando todo el mesón donde vivimos. Mi hijo nunca ha estado detenido, no posee tatuajes y me ayuda en un pequeño negocio de comida que tengo; cuando lo agarraron y les pregunté el motivo me dijeron que porque los zapatos que andaba (Nike for one, color blanco), son alusivos a pandillas. Yo les expliqué que un familiar se los mandó de Estados Unidos, pero no me escucharon. Esto es una injusticia porque ahí le han puesto el delito de agrupaciones ilícitas, lo perfilan como pandillero y nada que ver", expresó.

Sin verlos. Las autoridades han optado por vehículos cerrados para los traslados. Los familiares no pueden determinar a quiénes se llevan.

Otra mamá, identificada solamente como Norma, llegó a pedir información sobre su hija, capturada en Armenia, Sonsonate. Norma cargaba en sus brazos a su pequeña nieta de 2 años y con mucha nostalgia recordó que ayer su hija cumplió 19 años. "Fue una fecha sin celebración, ni pastel, una fecha amarga", lamentó.

Los familiares lamentaron que, dependiendo de la zona donde residen, la mayoría en comunidades empobrecidas, así perfilan a sus seres queridos. "‘¿En su zona qué pandilla domina?’ nos preguntan los policías", narraron.

También expresaron su preocupación por el gasto diario que mantienen en comida y pasajes parar ver a sus seres queridos, además del paquete con ropa, zapatos y algunos artículos de higiene personal, que cuesta entre $15 y $20 y "ni se los entregan", dijeron. Aseguraron que diariamente gastan alrededor de $10.