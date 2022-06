"El mensaje es que prefieren mantenernos aislados"

En paralelo a la Cumbre de las Américas, Los Ángeles también fue sede de reuniones entre parlamentarios de todo el continente, organizadas por el Instituto Nacional Demócrata y el Instituto Republicano Internacional, donde se discutieron sobre democracia, mujeres en política, transparencia, lucha contra la corrupción y otros. En estos encuentros participó la diputada Claudia Ortiz, de Vamos.

¿Qué se habló de El Salvador?

Participé en reuniones con representantes de USAID, que querían saber cuál es mi visión de lo que pasa en El Salvador, saber cuál es mi propuesta ante esto. En un evento que organizaron exiliados de Nicaragua sobre cuál es el rumbo de Centroamérica, expuse que mi propuesta es que todos los que nos consideramos demócratas (...) tenemos que juntarnos a dialogar y a construir (...) un proyecto alternativo a estos proyectos populistas, que usan prácticas diferentes de las de la era militar, pero son nuevos autoritarismos.

En el caso de El Salvador solo conocimos de su participación y de la que se suspendió del diputado Johnny Wright; pero debía haber también, entonces, presencia de la bancada de gobierno...

Entiendo que fueron invitados, pero por alguna razón no pudieron asistir.

¿Qué mensaje envía El Salvador si a un evento de este tipo no va ni el presidente ni representantes del oficialismo en el legislativo?

De hecho, había incluso presidentes y vicepresidentes de congresos de diferentes países, o sea que era un encuentro de alto nivel. El mensaje que manda esto, creo yo, es que prefieren mantenernos aislados. Se están cerrando al diálogo en aquellas instancias en las que, a lo mejor, hay críticas y las críticas no deben ser una razón para dejar de dialogar.

¿De los parlamentarios con los que intercambió, hay alguno en una situación similar a la de El Salvador?

No en este momento, pero sí hubo países donde era una situación parecida hace unos años (...). Hay experiencias donde hubo situaciones bastante duras para la oposición y han logrado a través de la vía electoral ganar más espacio y tener más oportunidad de hacer contrapeso. Por eso hay que cuidar los mecanismos electorales, que no sean ensuciados con todo este control de instituciones que estamos viendo.

¿Qué impresión se tiene de El Salvador afuera del país a nivel de legisladores?

Les llega la propaganda y también llegan las denuncias de organismos internacionales. Hay dos versiones muy opuestas y cuando conversábamos me decían: "explícame qué pasa en El Salvador, qué pasa con el régimen de excepción, hay o no hay una guerra con las pandillas, está funcionando esto o es un dictador el que tienen en su país". Yo les explicaba cuáles son las leyes que se han aprobado, cuál ha sido el camino recorrido desde el 1 de mayo con la imposición de la Sala (de lo Constitucional), de la FGR, con el mandato de jubilar a los jueces y cómo se tomaron las decisiones del régimen de excepción.

¿Qué respuesta recibió?

Lo ven como una situación sumamente preocupante, sumamente extrema a nivel de democracia (...). Y les pedía alzar la voz por el país. Cuando veían todos estos retrocesos, sí quedaban muy preocupados.

Ha mencionado encuentros con salvadoreños, quizá no formales...

Sí, tuve oportunidad de hablar con gente que trabaja en áreas de servicio, en la calle, en el aeropuerto. Y también, en el marco de la cumbre, con profesionales que viven allá (...). Hablé con gente que apoyaba al presidente, con gente que no (...). Había preocupados porque no había llegado el presidente y pensando si el debilitamiento de las relaciones podría afectar su estatus migratorio.

Si bien Bukele no fue, sí hubo representación con la canciller Alexandra Hill y su discurso, ¿qué opina de este?

Difiero del mensaje que expresó. Ella hablaba de que se juzga de manera injusta a El Salvador y que no se conoce nuestra realidad y que estamos en un proceso democrático. Es lo que decíamos en el foro de los nicaragüenses: lo democrático no es solo llegar al poder de manera electoral (...). Si usted permanece en el poder y lo ejerce de una manera que violenta Constitución, leyes, abusa de derechos humanos, no respeta las voces críticas, las ataca, las acosa; su poder que fue legítimo en un inicio, empieza a degradarse y a hacer menos legítimo. Esa carta de que "sí, pero nos eligió la gran mayoría" se va gastando.