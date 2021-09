"El mercado tenía varios años, tarde o temprano podía suceder", admite ministro de Gobernación del incendio en San Miguelito

"El mercado tenía varios años, hay que decirlo también, tarde o temprano podía suceder", admitió este jueves Juan Carlos Bidegaín Hananía, ministro de Gobernación e hijo de la también ministra de Educación Carla Hananía, un día después del grave incendio ocurrido el miércoles en San Miguelito y que ha dejado pérdidas a los dueños de al menos 500 puestos y daños en el 60 % del establecimiento.

Una de las quejas de los afectados es que la Alcaldía de San Salvador, quien es la responsable del mantenimiento del mercado, estaba al tanto de las condiciones y fallas en el sistema eléctrico y no atendieron las deficiencias oportunamente.

Bidegaín Hananía, quien dirige la institución que tiene entre sus responsabilidades "organizar y mantener un sistema de prevención, orientación, mitigación y respuesta a desastres y emergencias de cualquier naturaleza a nivel nacional", no aclara si además de conocer la antigüedad del lugar estaba consciente de las fallas que eso conllevaba y tampoco si se había prestado atención a las condiciones en el mercado para prevenir un siniestro como el de ayer.

Durante la entrevista, Bidegaín Hananía fue consultado sobre si en el mercado habían extintores o si estos habían sido retirados como se extendió un rumor entre los vendedores. "No tenemos información de que hayan sido retirados, no creo que hayan sido retirados, sería raro que hayan sido retirados", dijo, sin aclarar tampoco si se contaba o no con estos.

"El sistema eléctrico es el que ha colapsado, la zona de bazares ya era una bomba de tiempo desde hace años, se le ha venido diciendo todos eso a los administradores y ellos no le han puesto atención. Por qué tuvieron que esperar a que el mercado agarrara fuego, todos hemos perdido años de trabajo, ahí se ha consumido todo. Más de 35 a 40 años de trabajo ahí se han quedado perdidos automáticamente", es parte de lo que lamentó el miércoles una de las afectadas. El Cuerpo de Bomberos aún no ha definido el detonante del incendio.

En tanto, el ministro de Gobernación dijo que "lamentablemente esta es una crisis, pero a veces las crisis son oportunidades". No aclaró para quíén y de qué manera quienes han sufrido miles en pérdidas pueden sacar una oportunidad de la tragedia, tomando en cuenta que una de sus principales preocupaciones es el lugar donde venderáń hasta que puedan volver a tener un puesto.

Ahora, algunos comerciantes entraron a recuperar lo que quedaba de algunos puestos y el Gobierno les entregó paquetes alimenticios del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) comprados en el marco de la pandemia; mismos por los que se le señala al viceministro de Seguridad y director de Centros Penales Osiris Luna de trasegarlos en las cárceles y venderlos a un comerciante particular con la ayuda de su madre.

Mientras, Bidegaín Hananía dijo que aún no se tiene claro si se reconstruirá el mercado o si se hará uno nuevo. "Todavía se está en eso, pero sí vemos lo que este Gobierno hace y ha hecho en el pasado va a ser un proyecto muy bueno, mejor de lo que estaba antes", aseguró.

Una de las obras anteriores e insignia en la administración de Bukele fue el mercado Cuscatlán, objeto de señalamientos por irregularidades.

El actual alcalde de San Salvador Mario Durán, exministro de Gobernación y exregidor de la alcaldía en la administración de Bukele, es parte de los nombres que aparecen en un informe de 2020 de la Cámara Sexta de Primera Instancia de la Corte de Cuentas de la República (CCR) sobre 10 reparos (irregularidades) con un valor superior a $3 millones en la administración del Mercado Cuscatlán.