El miedo impide que niñas y mujeres denuncien violencia

El miedo es el principal obstáculo que enfrentan niñas, adolescentes y mujeres para denunciar cuando son víctimas de violencia y agresión sexual, pues generalmente el agresor se encuentra en su entorno cercano, señalaron ayer organizaciones que trabajan con la niñez.

Plan Internacional, la Alianza por la defensa de los derechos de la niñez, adolescencia y juventud y la Mesa de Coordinación Interinstitucional de seguimiento al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 expresaron su preocupación por la violencia contra mujeres y niñas, y por el alto número de casos de feminicidio en el país.

Informaron que en este año se han reportado ya 286 feminicidios, según datos de la Policía Nacional Civil (PNC); y que en el primer semestre de 2018 hubo 95 feminicidios de mujeres menores de 30 años y 35 de menores de 18 años, según reportes del Instituto de Medicina Legal.

"Estadísticamente se ha comprobado que la mayoría de los casos es afectaciones por parejas, por su entorno cercano. La violencia en sí, en este momento, contra la mujer es una violencia de su entorno cercano más que del entorno social", expresó Carmen Elena Alemán, directora de Plan.

Agregó que según datos del Instituto Salvadoreño de Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), 67 de cada 100 mujeres sufre violencia, pero solo 6 % la denuncia.

"Definitivamente, nos enfrentamos ante una sociedad temerosa, una sociedad, más bien de mujeres que temen de sus agresores. Eso quiere decir que nosotros tenemos que trabajar por empoderar inicialmente a la mujer, por hacerle saber que tenemos instituciones de respaldo que van a acompañar sus procesos de denuncia", añadió Alemán.

No obstante, señalaron que muy pocos casos son judicializados, por lo que esperan mayor acción de parte del ministerio público. "En el caso de los feminicidios, por lo general, ahí quedan; no se investigan, no se sabe qué pasó con esa mujer y queda como una información general; o sea, no se sabe si fue feminicidio, sino que se asume como que fue un caso de violencia, nada más. Lo que esperamos es que sí se investigue el caso de las mujeres y que sean castigados también", dijo Isabel Fabián, representante de la Alianza por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud.

Destacaron la importancia del empoderamiento de niñas y mujeres. "Y hay que saber identificar cómo la violencia también se va profundizando cada vez más hasta que puede llegar a feminicidio. Esto es importante, que las mujeres tengamos como muy claro de cuál puede ser el círculo de esa violencia que se está generando", dijo.