El miedo, la incertidumbre y el deseo de hacer la prueba de covid-19

Es un día atípico en la Plaza Salvador del Mundo. Antes de las 11 de la mañana hay demasiado tráfico alrededor y una buena cantidad de personas a las orillas y el centro de la plaza. Una fila se mueve despacio y en orden, con y sin distanciamiento físico adecuado. Caminan hacia mesas instaladas en el costado poniente, e igualmente a las cabinas en la misma zona. Van en busca de su PCR (Reacción de Cadena de Polimerasa), la prueba para detectar el covid-19.

A simple vista nadie tiene un espacio de dos metros entre cada persona, o de repente si, cuando alguno se descuidó de avanzar por ver su celular, pero es solo un instante, al percatarse se adelanta; en otros casos hay hasta menos de un metro. Lo que si todos llevan es la mascarilla y hay para gustos y estilos, de pato dice una persona al señalarla con su índice (KN95), la celeste, de tela y estampadas.

En ese mundo diverso que busca un solo objetivo de tener su prueba, también son diferentes los sentimientos expresados. Desde el miedo por el estrago de la enfermedad, la incertidumbre de saber si se es o no portador del virus, hasta el deseo de pasar el "mal trago de la enfermedad lo más pronto posible".

Roberto se movilizó desde Soyapango, llegó en su moto, no tienen ningún síntoma, "pero quiero salir rápido de esto, ojalá me diera de una vez, pero del suave", dice. Ni siquiera está seguro si alcanzará la prueba ante la cantidad de gente que hay en la plaza, todavía está muy retirado de las mesas instaladas para recibir los datos.

Allí cada persona presenta sus datos personales (nombre y número de DUI específicamente) y agrega un número telefónico para que se lo notifique si es positivo al coronavirus.

Muy cerca camina Marielos. Lo que menos quiere es sufrir la enfermedad, le aterra la posibilidad de contraerla, por eso ha recurrido a la plaza, quiere su PCR y si es negativa cuidarse mucho más. De covid-19 dice que ya no quiere escuchar nada.

Ayer estaban destinas unas 300 pruebas para ser realizadas, que son parte del porcentaje diario destinado por el Ministerio de Salud.

"Una parte es para la población salvadoreña, otra es para los médicos, otra para la población vulnerable, y en esta ocasión podemos ver cómo estas cabinas están desempeñando su función de realizar la toma de PCR", dijo el ministro, Francisco Alabí, quien se acercó por la plaza para verificar el proceso.

Curioso o no la plaza también pudo ser testigo como algún personal de primera línea se presentó para buscar también poder hacer su tamizaje. ¿La razón? En los centros de salud en donde están destacados no se los han tomado y ellos están expuestos a una carga viral fuerte dicen. La opción se presentó como anillo al dedo.

Un niño recibe el primer hisopo para detectar si su organismo está libre de coronavirus.

Alabí dijo que cerca de 1,000 pruebas, de las más de 2,000 que realizan a diario, son para el personal de salud. De hecho aseguró que hay un cronograma establecido y dentro de este ayer correspondía tomar 50 pruebas en el hospital Rosales, 30 en el Zacamil y 30 en el San Rafael.

"De esta manera se hace una cantidad y se distribuyen con base a la prioridad. Mil pruebas al distribuirlas en todo el sistema de salud es una cantidad bastante limitada", explicó el funcionario, quien además agregó que quisieran tener una cantidad mayo para tomarlas de una vez a todo el personal de primera línea pero no es posible. "La población también quiere realizarse sus pruebas y hay que dividirlas".

La población es la que había estado en la demanda de pruebas. Muchas personas, al igual que los equipos de salud, han argumentado que aún con procesos gripales confirmados han sido enviados de regreso a sus casas sin que se les confirme si son portadores del virus.

"Yo creo que es una buena medida la que han tomado, todos queremos saber si tenemos la enfermedad. Yo creo que no tengo nada pero un vive con la incertidumbre de ser asintomático y dañar otras personas", explica José, quien llegó desde San Jacinto para ver si tiene fortuna.

De estar entre los escogidos, llegará a las mesas, dará sus datos y recibirá dos hisopos, sellados, uno para la nariz y otro para la garganta y luego pasar a las mesas para que le tomen sus pruebas.

El ministro aseguró que las tomas en la Plaza Salvador de El Mundo se mantendrán hasta el miércoles, luego se trasladarán a Santa Ana y seguidamente hacia San Miguel, pero no especificó las fechas precisas en que viajarán al interior las cabinas ni por cuanto tiempo se mantendrán en esos lugares.

El Sol se acerca a su punto más alto y el calor aumenta en la plaza, la cola sigue despacio su camino hacia las mesas, primero, y las cabinas después. No parece haber desesperación en la gente por llegar a las pruebas; la nueva normalidad los obliga a guardar distancia, a no ir conversando en la cola, a no apretujarse como sucede regularmente en eventos masivos. El mundo de la mascarilla, el orden y bono, si el bono. El ministro Alabí ha inicia su retiro y un trabajador desde la mesa le recuerda: "Ministro no se olvide de nuestro bono".

El costo

El ministro de Salud, Francisco Alabí, dijo que el costo de la prueba PCR en un laboratorio privado podría alcanzar los $165. Aseguró que la que realiza el gobierno es financiada con donaciones y fondos propios. Alabí reiteró que El Salvador es el país de Centroamérica que más tamizajes diarios toma. Hasta ayer se han realizado 229,186.

Además de la afluencia de personas en la zona de la Plaza también se armó un leve congestionamiento.