“El minado del bitcóin no es barato”: sociedad civil aclara dudas sobre nueva moneda de curso legal,  Arriza Chicas se sumó como oyente

Sondeo: Salvadoreños en duda frente al bitcóin

Ante la poca información oficial brindada por el gobierno de El Salvador sobre cómo funciona el bitcóin, cómo se realiza la "minería" del bitcóin y otros aspectos importantes y fundamentales para entender la nueva y reciente Ley del bitcóin, miembros de la sociedad civil organizaron la noche de este miércoles un espacio para hablar sobre el tema y resolver dudas sobre la nueva moneda de curso legal del país centroamericano.

El espacio estuvo abierto en Twitter a todo aquel ciudadano que quisiera aprender sobre esta moneda virtual y fue organizado por especialistas en ingeniería y tecnología, como el ingeniero en industria espacial, Napoleón Cornejo.

Al "Space" de Twitter (reunión) también se unió el director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, según informaron los participantes y a quienes les llamó la atención la asistencia de Arriaza.

"Qué bueno que nos está escuchando, Comisionado. ¿Le interesa el tema, o sólo está documentando quiénes son lxs ciudadanxs que están en el espacio?, preguntó un usuario.

“El gobierno haciendo vigilancia política, supongo que no solo le están dando seguimiento a periodistas”, escribió otro.

Sin embargo, la actividad siguió en marcha de forma natural y una de las temáticas que se destacó en la conversación fue la "minería del bitcóin", misma que fue anunciada ayer por el presidente Nayib Bukele cuando dijo en Twitter y en idioma inglés que había dado instrucciones a la empresa estatal de energía geotérmica que prepare un plan para que en el país se pueda minar la criptomoneda bitcóin.

Según explicaron los expertos, la minería del bitcóin no es “barata”, ya que se requieren varios elementos tecnológicos y sobre todo el recurso de la energía eléctrica para poder llevarla a cabo.

“Acá en El Salvador no producimos más energía de la que consumimos porque hay un sistema que nos margina según los precios. Acá nos resulta mucho más barato importar energía que estarla produciendo en las plantas térmicas... Hay cerca de 27 mil hogares aquí en El Salvador sin servicio de energía eléctrica, de hecho", dijo una de las participantes a modo de introducción.

Por otro lado, con los insumos de hardware (equipo físico e informático) que se requiere para realizar minería de bitcóin, se señaló los grandes costos para la adquisición de estos y surgió la duda en los ciudadanos sobre a qué empresas se recurrirá para la adquisición de estos.

"Para eso técnicamente lo que necesitás es una tarjeta gráfica, que son las tarjetas que se usan para (poder correr) los videojuegos en las computadoras, pero no estamos hablando de una tarjeta gráfica común y corriente que cueste $300, $400, $500, sino que estamos hablando de una que cueste de $1,500 para arriba" sumó otro de los usuarios.

"¿Cuánto podés minar con una tarjeta gráfica al día?, pues con una de las mejores podés minar entre 10 y 15 dólares al día, para que podamos hacer un factor de conversión de cuánto se podría minar en un mes... A eso hay que agregarle el costo de la energía eléctrica, una motherboard que sea específicamente para minado, una fuente de poder que pueda soportar estar encendido el equipo los siete días de la semana, entonces el minado no es tan barato que se diga", añadió.

Adicionalmente los ponentes resaltaron que la minería del bitcóin ha sido dejada de lado por países como China e Irán, debido a su alto costo por el tema de la energía eléctrica. "El único país de Latinoamérica donde es eficiente o se puede minar es en Venezuela, por el bajo costo de la energía", afirmaron.

¿En qué consiste la minería del bitcóin?

La minería del bitcóin es el proceso en el que los llamados “mineros” verifican y confirman transacciones en el sistema, realizadas por personas que envían o reciben las criptomonedas, para lo cual es necesario utilizar potentes equipos de computación, especializados y conectados a la red de criptomonedas, para resolver, mediante bloques, problemas matemáticos que requieren hacer millones de cálculos por segundo, y quien lo hace más rápido recibe nuevos bitcoines como recompensa por el recurso gastado.

Al final del conversatorio, los asistentes agradecieron a los organizadores el espacio ya que consideran que con la reciente ley aprobada por los diputados oficialistas a petición del Ejecutivo, la población necesita informarse y conocer cómo funciona y en qué está a punto de sumergirse El Salvador, y reconocen que el gobierno no ha informado oportunamente sobre la nueva Ley bitcóin.

Puede escuchar el conversatorio y resolver más dudas sobre el Bitcóin en este enlace: https://youtu.be/zuZyq3k2IvM

El uso del Bitcóin será obligatorio en El Salvador dentro de tres meses, luego que la Asamblea Legislativa aprobara con 62 votos que la criptomoneda, la cual es altamente volátil, sea utilizada como "moneda de curso legal" en el país. Esto obliga a que debe ser aceptada como forma de pago tanto por personas naturales como por empresas.

Solamente el artículo 13 de la Ley bitcóin dice que no estarán obligados a aceptarlo quienes no tengan acceso a tecnología "por un hecho notorio", pero no especifica en qué casos aplicará esta disposición.

En las últimas semanas el precio del bitcóin cayó, empujado en gran parte por críticas del fundador de Tesla, Elon Musk, y las reticencias sobre las criptomonedas mostradas por el Banco Popular de China y el Banco Central Europeo (BCE).

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió este jueves a El Salvador que adoptar el bitcóin como moneda de curso legal puede implicar "significativos riesgos", por lo que instó a las autoridades a "un análisis muy cuidadoso".

"Adoptar el bitcóin como moneda de curso legal genera una serie de cuestiones macroeconómicas, financieras y legales que requieren un análisis muy cuidadoso", señaló Gerry Rice, portavoz del FMI, en una rueda de prensa sobre la iniciativa del Gobierno salvadoreño.