El ministro salvadoreño de la Defensa defiende bloqueo a archivos militares

San Salvador, 23 sep (EFE).- El ministro de la Defensa de El Salvador, René Merino Monroy, defendió este miércoles el bloqueo a una diligencia judicial para la búsqueda de archivos militares en la causa penal por la masacre de El Mozote y señaló que lo que el Ejército hace es "respetar la Constitución".



El Ejército salvadoreño impidió el lunes que el juez de la causa penal por la referida masacre, Jorge Guzmán, comenzara con las inspecciones de archivos militares para buscar documentos relacionados con la matanza, en la que fueron ejecutadas unas 1.000 personas.



Sobrevivientes, activistas de derechos humanos y organismos internacionales han criticado la acción, sin que el presidente Nayib Bukele se haya pronunciado hasta el momento, pese a que se mantiene activo y publica constantemente en las redes sociales.



"El señor presidente está cumpliendo con lo que prometió porque nosotros no hemos negado la información", dijo Merino Monroy en una entrevista en una estación de radio al ser preguntado sobre la razón por la que no se cumplió el compromiso de entregar los archivos.



A comienzos de noviembre de 2019, Bukele se comprometió públicamente a desclasificar los archivos y sostuvo que si el juez de la causa, Jorge Guzmán, pedía de la "A a la F", su Gobierno abriría hasta la "Z".



Según el jefe castrense, "cada vez que se nos requiere información referente a ese caso, nosotros ordenamos a las instancias correspondientes que busquen toda la información que exista y se las entregamos bajo una certificación".



No obstante, aseguró que los militares "también tenemos otra disposición que es constitucional y lo que estamos haciendo es respetando lo que la Constitución manda y dándole cumplimiento a todas las leyes de la República".



Merino Monroy evitó profundizar en el tema para no "entorpecer todos los procesos de investigación" e insinuó que se mantendrá la disposición ante un nuevo intento de inspeccionar los archivos militares.



"Tomarán las decisiones que ellos quieran tomar y nosotros seguimos respetuosos de la Constitución" y "eso es lo que estamos haciendo", apuntó al ser preguntado sobre la decisión del juez Guzmán de intentar nuevamente realizar la diligencia judicial el próximo lunes.



El ministro de la Defensa es el primer funcionario que se pronuncia sobre el hecho, sin que el Gobierno haya dado una posición, a pesar de las solicitudes echas por Efe mediante un enlace de prensa y al secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro.



El juez Guzmán requirió el martes al presidente Bukele y a su ministro Merino Monroy a que expliquen si el bloqueo a la inspección judicial de los archivos de la Fuerza Armada fue ordenada por ellos.



Además les solicitó que, si la orden fue dada por ellos, manifiesten "las razones de hecho y derecho para la negación del acceso a los archivos militares" en un plazo de cinco días hábiles después de la notificación de la resolución.



Un registro estatal estima la cifra que un batallón elite del Ejército ejecutó en El Mozote en noviembre de 1981 a 988 personas, la mayoría niños, por lo que son procesados más de una docena de mandos militares retirados por crímenes de guerra y lesa humanidad. EFE

