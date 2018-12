El náhuat, más que una lengua, identidad cultural

Raúl es docente del Centro Escolar Dr. Mario Calvo Marroquín, de Izalco, departamento de Sonsonate, que se caracteriza por enseñar náhuat a los estudiantes. Y para poder enseñarlo adecuadamente, los maestros aprendieron con ancianos nahuahablantes.

“Entonces, ese intercambio que tuve con los ancianos es lo que a mí me ayudó a valorar, y cuando yo empiezo también a conocer mis raíces, que soy parte de una comunidad originaria de Izalco, entonces eso me amarra totalmente. Me ayudaron a conocerme a mí mismo”, expresó el docente.

El proceso de aprendizaje para los docentes fue sistematizado por el Ministerio de Educación (MINED). “Nos hemos ocupado de asegurar que algún buen contingente de aquellos que todavía son nahuahablantes nos formen a maestros del sistema educativo, para ver cómo podemos hacer para prolongar todo este tema de la cultura náhuat en el país, que prácticamente se estaba extinguiendo”, dijo el titular del ramo, Carlos Canjura.

Ese intercambio habría sido también una experiencia enriquecedora a nivel personal. “Yo soy producto de una educación actual, una educación que me atrevo a decirle que no nos forma con identidad cultural; entonces, el intercambio con los ancianos y conocer a fondo las raíces del idioma me ayuda a conocer que yo vengo de una comunidad originaria, tengo rasgos de una comunidad originaria y hasta mi nombre, que es Tula, es originario”, comentó Raúl.

Son 120 docentes que se formaron en náhuat, principalmente de la zona occidental del país, y ayer se certificaron los primeros 70. “El náhuat es una lengua viva, es una lengua que la hablan muchas personas; pero el asunto aquí no es simplemente aprender un nuevo idioma, sino es un esfuerzo que el MINED está haciendo por fortalecer el enfoque de educación intercultural en el sistema educativo”, dijo Carlos Rodríguez, coordinador del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD).

Canjura indicó que el tema ya se está incorporando en el currículo educativo. “Hay posibilidad de incorporarlo prácticamente en cada una de las asignaturas, eso depende no solo de la incorporación de la lengua, sino de toda la cultura”, expresó.

Ayer el MINED entregó las certificaciones en identidad cultural e idioma náhuat a 70 docentes y de gestión directiva a 436 directores y subdirectores, como parte del Plan Nacional de Formación de Docentes en Servicio en el Sector Público.

También certificó a 145 especialistas de educación básica y media, de las especialidades de ciencias naturales, biología, ciencias sociales, física, lenguaje, matemática y química. Ellos se suman a los 2,180 maestros graduados recientemente.

“La formación en gestión directiva permitirá avanzar en la gestión financiera, administrativa, organizativa y la relación de la comunidad, lo que nos llevará a expandir la escuela inclusiva y mejorar en su totalidad”, dijo José Ramírez, director del Centro Escolar Profesor Saúl Flores, de Usulután.

Los maestros realizaron un proceso de formación de 120 horas, distribuidas en 40 horas presenciales, 24 de tutoría presencial en cada sesión de trabajo, 24 horas virtuales y 32 horas prácticas en el aula. En 2019 continuarán con especialistas de inglés, educación artística, educación física y primera infancia y parvularia.

“A lo largo del desarrollo de la formación se ha tenido como resultados fundamentales la inserción de docentes en procesos de innovación curricular, es decir, en rediseño de programas, como los programas de Matemáticas, como los programas de Estudios Sociales, como el programa de urbanidad, moral y cívica”, afirmó Rodríguez.