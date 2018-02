Originario de San Francisco Gotera, Nahín Ferrufino, candidato a alcalde del municipio por GANA, señaló que su experiencia, por haber integrado el concejo municipal en dos gestiones, le ha servido para conocer cómo se hace la gestión pública.

Dice que posicionar a San Francisco Gotera como un destino turístico a nivel nacional e internacional es uno de los proyectos que espera emprender. También habla sobre la construcción de proyectos para llevar agua potable a varias zonas del municipio.

Es la segunda vez que corre en busca de la silla edilicia, las dos veces con GANA, antes estuvo con el PDC. Sus ejes de trabajo son similares y esto, según él, es porque los problemas no han sido resueltos.

Usted ha sido parte del concejo municipal de Gotera, estuvo antes con el PDC y se pasó a GANA. ¿Qué tipo de experiencia ha adquirido ejerciendo esas funciones?

Yo participé por primera vez en política en 2006, en el concejo 2006-2009 y 2009-2012 con la bandera del PDC, y me desempeñé como síndico municipal en los dos períodos. Uno aprende que en mi negocio yo administro de acuerdo a lo que considera (sic), pero en la función pública hay un cuerpo de leyes que me dicen cómo lo tengo que hacer. Hay un cuerpo de ley que le dice que no se puede y que hay que hacerlo de una forma. En esto de las campañas, escucho algunas propuestas de candidatos que a veces parecen descabelladas por la situación de que a veces la gente no tiene idea de cómo es desde adentro. A veces podemos prometer algo, pero que legalmente no se permite, entonces tenemos que ser coherentes con las propuestas para que podamos hacer algo que sea legal o algo que el municipio tenga la capacidad de poderlo hacer. El negocio aquí no es prometer y no cumplir, tenemos que ser bastante responsables sobre a qué nos comprometemos.

¿Cuáles son sus propuestas para San Francisco Gotera?

Nuestro plan de gobierno lo hemos estructurado en tres ejes: el primero lo hemos denominado salud y asistencia social, este tiene tres componentes que tienen que ver el primero con un plan integral de salud para acercar los servicios de salud al área rural. En el otro componente tenemos el mantenimiento, ampliación y mejoramiento de la canasta básica, este concejo está dando canastas básicas a los adultos mayores, nosotros lo hemos llamado canasta solidaria porque es una forma de poderse solidarizar con los abuelitos que no pueden desempeñarse. El tercer componente tiene que ver con un programa de mantenimiento y limpieza de ríos y quebradas, San Francisco Gotera solo tiene un río y, desgraciadamente, lo tenemos contaminado, y no estamos haciendo nada por descontaminarlo.

El segundo eje lo hemos denominado Gotera productivo, y pretendemos ejecutar el plan estratégico de desarrollo municipal que la alcaldía ya tiene, no vamos a inventar qué proyectos hacer, solo tenemos que ponernos de acuerdo con la comunidad para ver qué proyecto es el que ellos quieren. También vamos a desarrollar un plan de asistencia para nuestros agricultores y ganaderos, creemos que es obligación de las municipalidades crear las condiciones para su desarrollo. El otro componente tiene que ver con la construcción de proyectos de agua potable y mejoramiento de los que ya están, es una de las necesidades más grandes en nuestro municipio.

El tercer eje tiene que ver con turismo, queremos nosotros posicionar a nuestro municipio como un destino turístico en la ruta de paz; somos el primer municipio en la ruta, pero todo el turismo va de paso, nadie se queda en San Francisco Gotera, entonces le estamos apostando a hacer de San Francisco Gotera un destino en la ruta de paz.

Los ejes de su plan municipal son bastante similares a los que presentó en la campaña de 2012. ¿Esto quiere decir que los problemas se mantienen?

Es correcto. Es correcto, en 2012 tenía tres ejes.

Trabajo, desarrollo y seguridad.

Exacto, eso era y no es la excepción que muchos problemas persisten.

Usted decía que la función pública se rige por un cuerpo de leyes. La ley de la Carrera Administrativa Municipal dice que la contratación en las alcaldías será por mérito ¿Cómo garantiza Nahín Ferrufino que las contrataciones en su gestión serán así y no para pagar cuotas?

Muy buena pregunta, Nahín Ferrufino no está pensando en llevar gente ahorita a la alcaldía, hay bastantes empleados, es más, este concejo acaba de incluir en la ley de la carrera administrativa un número considerable de empleados de diferentes administraciones. En mi caso, los puestos que son de confianza, como menciona la ley, sí se van a cambiar; incluso conozco la capacidad de muchos empleados y no veo la necesidad de cambiarlos, un error que puede cometer un funcionario es llegarse a sacudir a empleados ignorando su capacidad.