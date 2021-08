“El objetivo de la Asamblea no es acabar con la corrupción”, dice analista político

El catedrático e investigador del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas", Álvaro Artiga, aseguró esta mañana en una entrevista radial que “el objetivo de Asamblea no es acabar con la corrupción” respecto al trabajo que están realizando las comisiones especiales que investigan la entrega de fondos a ONG y pago de sobresueldos en administraciones anteriores.

Según Artiga lo que busca la Asamblea solamente es reforzar una narrativa que distrae la atención de la población de temas importantes, que encubren la realidad y las causas reales de los problemas que tiene el país.

“Aquí tenemos una narrativa que se pregona por todos lados y es que los problemas que tiene y ha padecido el país son consecuencia de los ´mismos de siempre´, de los 30 años del gobierno de Arena y el FMLN, que ellos crearon una estructura que ahora estamos desmontando y que ellos son los responsables de todos los problemas que tenemos en el país”, dijo.

Artiga aseguró que esta narrativa está jugando el papel de ideología que está justificando la relación de dominación del grupo que está en el gobierno sobre el resto de la sociedad.

“Esto lo hacen como parte de una narrativa para seguir mostrando el rechazo de la población hacia una clase política que ha sido desplazada de los puestos claves del Gobierno. Pero no solo es una narrativa que justifica ciertas acciones, sino que encubre la realidad, las causas reales de los problemas que tiene el país. Esa narrativa distrae la atención de donde debería ponerse ya que la clase política tomó decisiones que pueden ser cuestionables, pero no son la base de los problemas estructurales del país”, afirmó.

Además, aseguró que existe una contradicción entre las acciones que realizan los diputados en las comisiones especiales debido a que estos mismos han aprobado una ley que no permite la investigación de los fondos utilizados durante la pandemia, la llamada Ley Alabi, con la que se estaría encubriendo actos de corrupción en este gobierno.

“Entonces esa contradicción muestra que el objetivo no es acabar con una estructura, más bien debería de investigarse sino sigue funcionando ese mecanismo de compra de voluntades para juntar por ejemplo la mayoría calificada de 56 que no la tiene Nuevas Ideas sino que son 55 más uno de Gana. Ahí ha habido una negociación y sería de ver cuáles son los términos de esa negociación, no vaya ser que de nuevo estamos ante más de lo mismo, los mismos procedimientos, los mismos vicios así como se comportaba la clase política que ha sido desplazada, que así se esté comportando el grupo mayoritario de Nuevas Ideas y Gana”.

El analista aseguró que la forma de hacer política en el país no ha cambiado, excepto por la concentración de poder en la figura del presidente.

“Aquí hay una concentración del poder y una sumisión del órgano Legislativo a el órgano Ejecutivo. La Asamblea está operando como una sucursal, como una oficina del ejecutivo en las instalaciones del legislativo. No hay una oposición política”, agregó.