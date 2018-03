El “outfit” que diferencia a Pamela Posada del resto de uniformados como reos

Foto Éricka Chávez/LPG.

Ayer se realizó la audiencia inicial en contra de la supuesta estructura de narcotráfico ligada al cártel de Sinaloa, de la que acusan de formar parte a Claudia Pamela Martínez Posada, expresentadora de televisión y locutora radial, así como a otras 26 personas.En la audiencia también estuvo presente el padre de la extalento de la televisión nacional, Ricardo Martínez, pero él estaba acusado solamente de tenencia ilegal de arma de fuego y no de traficar droga, como sí lo está su hija.Entre todos sumaban 28 imputados en la sala del Juzgado de Paz de La Libertad, donde se desarrolló la audiencia desde la mañana hasta poco después del mediodía, cuando el juez decidió declarar culpable al padre de Posada y enviar a prisión provisional mientras continúa la fase de instrucción a los 27 acusados de traficar droga.Padre e hija se diferenciaban claramente de los otros 26 por su vestimenta. Ambos eran los únicos que vestían su ropa normal, contrario a los otros 26 que fueron obligados a vestirse con camisetas y calzonetas blancas, como todos los reos.Aunque las autoridades decidieron subir a Posada en el camión junto al resto de imputados para trasladarlos a las bartolinas policiales de La Libertad -en lugar de repetir la escena posterior a la presentación de los acusados hecha el miércoles, en la que la locutora fue llevada en un pick up aparte-, los privilegios hacia ella y su padre continúan siendo notorios, ahora con la vestimenta.El detalle del "outfit" que lucía la expresentadora de televisión es que ni siquiera eran las mismas prendas que vestía el día en que fue capturada, por lo que las autoridades no podrían argumentar que la familia o amigos no les llevaron la ropa obligatoria -camiseta y calzoneta blanca- como se les pide y por eso vestían diferente.Desde el lunes, día en que fue capturada, hasta el miércoles, cuando fue presentada con los demás ante los medios de comunicación, Posada vestía un pantalón verde y una camiseta cuello "v", de color negra y lineas verdes. Además, llevaba el pelo recogido en una cola alta.El día de la audiencia lucía diferente. Vestía un jeans azul, una blusa tipo polo color azul negra y una chaqueta blanca. Además, usaba unos lentes y pelo suelto con ondas que le daban un aspecto diferente al que se le vio en un inicio de su captura.Aunque fue enviada a prisión con los demás, Posada parecía despreocupada, o al menos así lo parecia y reforzaba con sus declaraciones en las que insistió sobre su inocencia.Estas se suman a lo dicho el miércoles que fue presentada, cuando contóo que las autoridades habían sido amables con ella y que, aunque no tenía las comodidades de su casa, no la estaba "pasando mal".